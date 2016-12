A vad csak a táplálék után megy

A megyeszékhely külső területein és az azokon átvezető utakon kivétel nélkül számíthatunk őz vagy vaddisznó megjelenésére – állítja dr. Szendrei László vadgazdálkodási szakmérnök, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszer-tudományi és Környezetgazdálkodási Karának adjunktusa. Ez is jól mutatja, mennyire élő probléma a vadakkal együttélés a ma embere számára is. Legtöbben csak az utakon találkozunk velük, s ha szerencsénk van, nem egy ütközéses baleset elszenvedőjeként, ám a gazdálkodók legtöbbször nem ússzák meg a kártételük nélkül. Egyebek mellett erről is beszélgettünk a természetvédelmi állattani és vadgazdálkodási tanszék oktatójával.

Mi „terítjük az asztalt”

A vaddisznók tömeges elszaporodásáról már sokat lehetett olvasni az utóbbi években, lapunkban is részletesen foglalkoztunk a Kartács utcai, valamint a Pallagi úti jelenlétükkel. Azóta mindkét területen normalizálódott a helyzet, de a probléma kialakulásához vezető okokról, illetve az azon túlmutató jelenségekről érdemes szót ejteni.

A vaddisznónak mi, emberek termeljük meg a táplálékát, ráadásul bőséges makktermést is talál az erdőben, így hiába van rá állandó kilövési engedély egész évben a legtöbb vadászterületen, nem csökken számuk, sőt inkább nő – magyarázza a szakember. Jelenleg mintegy 105 ezerre becsülik a számukat Magyarországon, ennek az egyik oka, hogy az állategészségügy fejlődésével megszűnt egy korábbi szabályozó faktor, a sertéspestis. (Az afrikai sertéspestis viszont terjedőben van Európában.) Korábban ugyanis a házi sertéstől a vaddisznó megkaphatta ezt a betegséget, makkoltatás közben az erdőkben, ami mára már tilos. A másik lehetséges oka a vaddisznók elszaporodásának, hogy a vadásztársaságok olykor olyan mennyiségben szórják ki a földre a takarmányt, főleg a kukoricát, hogy még a leggyengébb egyednek is jut belőle. Ezzel megszűnt az a fajta szelekció, ami régen működött, hogy a kondákban a gyengék és a rangsor végén állók biztosan elpusztultak táplálékhiány miatt.

Más okokra vezethető vissza a „nádi farkas”, hivatalos nevén aranysakál nagymértékű elszaporodása, ami megyénkben például a Hortobágyon már érezhető, de Debrecen környékén is feltűnt már. Ellentétben a vaddisznóval, a Balkánról a ’90-es évek elején az ország délnyugati részében megjelenő sakálcsaládok teljes védettséget élveztek. Ennek következtében jelentősen nőtt a számuk és elterjedési területük, így az évtized végére vadászhatóvá vált bizonyos időszakokban. Ma már egész évben lőhető korlátozás nélkül, mert az apróvad és rágcsálók mellett nem veti meg a nagyvadak szaporulatát sem.

Mindezt azért is említette Szendrei László, mert újra feltűntek a farkasok. Mintegy 10-15 éve az Aggteleki karszt környékén jelent meg néhány család, melyek szlovák területről érkeztek, de napjainkra stabil állomány alakult ki a Bükk és a Zemplén térségében. Jelenleg fokozottan védett faj, így náluk is arra lehet számítani, hogy néhány év alatt elszaporodnak, még ha nem is olyan mértékben, mint az aranysakál. Hogy mekkora az az arány, amikor már erősen veszélyeztethetik a vadállományt, valamint a háziállatokat, és emiatt a védettségét meg kell szüntetni, ennek megválaszolására még a szakember sem vállalkozott. Ez a kérdés a természetvédelem és a vadgazdálkodás között vélhetően egy hosszabb tárgyalási folyamat után dőlhet el, amit alapos vadbiológiai kutatásoknak kell megelőzniük.

Kártevő „Bambik”

Megyénkben a nagyvadak közül legtöbbször őzzel találkozhatunk, Szendrei László szerint soha ennyi nem élt az országban, hiszen óvatos becslések szerint is 340 ezerre tehető a számuk. Ez populációszerkezeti problémára is visszavezethető, ugyanis a vadászok elsősorban a bakokat lövik ki, így a nőstények, vagyis a suták jobban elszaporodnak (az alföldi viszonyok között gyakori az ikerellés). Jelentős kárt okozhatnak a gazdaságokban a facsemeték vagy a napraforgók fiatal hajtásainak a megrágásával. A dohányt a felső leveleinek magas cukortartalma miatt kedvelik, a vadkár itt is jelentős lehet, melynek megtérítése állandó vitaforrás a gazdálkodó és a vadászatra jogosult között.

Ez a dilemma merül fel a rókák és a nyestek garázdálkodásakor is. Előbbiek a termést szállító teherautókról lehulló magvakra érkező pockok nyomában járnak, így eshetnek a járművek áldozatául, főként a fiatal példányok. A nyest, az egyik legelterjedtebb „baromfigyilkos” beköltözik a padlásokra, de a tapasztalat az, hogy csak több szomszéddal arrébb lévő baromfiudvarban vadászik, így elkerüli annak a háznak a figyelmét, ahová befészkelte magát. Jelenlétére leginkább az ürüléke utal, mely hasonló a macskáéhoz, de gyakran találhatók benne gyümölcsmagvak, mert a nyest nagyon „édes­szájú”.

A farkas és a vadállomány

A természetvédelmi állattani és vadgazdálkodási tanszék is részt vesz az Északi-középhegységben újra megtelepedő farkasokkal kapcsolatos vadbiológiai kutatásokban.

Az Északi-középhegységben újra feltűntek a farkasok (képünkön: Colleen Bell, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete szelídített egyedekkel találkozott nemrégiben a Bükkben) | Fotó: Bükki Nemzeti Park / ÉKN-archívum

Dr. Szendrei László elmondta: ezeknek a célja a természetvédelem és a vadgazdálkodók közötti párbeszéd elősegítése, hiszen nem azonos a két érdekcsoport álláspontja. A fokozottan védett farkasok ritkítják a vadállományt, nemcsak szarvast, muflont és őzt zsákmányolnak, hanem kisebb vaddisznókat is. Emiatt azonban változtak a vadfajok szokásai is, így például a farkasok elől közelebb merészkedtek az emberlakta helyekhez, és a korábbinál több kárt okoznak a gazdálkodóknak, vagyis elég összetett a probléma, amire a két fél megegyezésével kell keresni a megoldást.

