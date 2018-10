A UFC történetének talán legjobban várt gálája jön

A korábban pehelysúlyban és könnyűsúlyban is világbajnoki címet birtokló Conor McGregor a ketrecharc aranytojást tojó tyúkja, az Egyesült Államok öt legnézettebb UFC-gálája közül négy az övé. Legutóbb 2016 novemberében lépett ketrecbe Eddie Alvarez ellen, őt legyőzve lett a szervezet történetének első versenyzője, aki egyszerre két súlycsoportban volt bajnok. Azóta tett egy kitérőt a profi boksz és a még zsírosabb meccspénzek világába, mikor Floyd Mayweather ellen öklözött, de most visszatér – olvasható a Sport1 honlapján.

Ellenfele a könnyűsúly címét jelenleg birtokló Habib Nurmagomedov lesz. A 26 MMA-meccsét eddig veretlenül megvívó dagesztáni csúcstartó ezzel az MMA-ban, és már legalább két éve McGregorra fáj a foga. Ahogyan a nézők is már évek óta a két harcos küzdelmét akarja látni. Sajnos kettejük közös sztorijának vannak sötét lapjai is, régóta megy a szócsata kettejük között, és idén áprilisban ez telegességig fajult, előbb Nurmagomedov fenyegette meg McGregor egyik közeli barátját, majd McGregor balhézott New Yorkban, rátámadt egy buszra, amiben Nurmagomedovék ültek, ketten meg is sérültek a betört üveg miatt. Jött a rendőrség, és bírósági ítélet lett az ügy vége.

A UFC vezetője tagadja, hogy megrendezett lett volna az az akció, és csak a közelgő nagy összecsapás körül akarták növelni a hírversét, mindenesetre a sportág rajongói úgy vélték, ennek a meccsnek létre kell jönnie. Augusztusban be is jelentették, hogy októberben a UFC 229-en végre összecsap a két harcos.

Dana White azóta lenyilatkozta azt is, hogy az Egyesült Államokban 3 millió pay-per-view előfizetést szeretnének eladni erre a gálára, ami brutálisan nagy szám, főleg, ha hozzátesszük, hogy 65 dollárba kerül (rövid matematika: 195 millió dollárról beszélünk). A UFC eddigi rekordja 1 millió 650 ezer (UFC 202, Nate Diaz – Conor McGregor második meccs), tehát közel dupláznák az eddigi csúcsot.

Magyarországon a Sport1 élőben közvetíti a gálát vasárnap hajnali 4 órai kezdettel.

Forrás: sport1tv.hu

