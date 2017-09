A turisztika is teret kaphat Esztárban

Kiszolgáló egységeket szeretnék létrehozni, amelyek a vendéglátást és a kultúrát szolgálják a későbbiekben. Ugyanakkor a kastély udvarán építenek egy szociális helyiséget is, amelyet rendezvényeken használ majd a község. Az Ízek Háza udvarán kültéri kemencék készülnek, valamint egy 300 négyzetméter nagyságú fa pajtát is felhúznak, ahol a későbbiekben állattartást is terveznek. Mindezek a munkálatok tavasszal kezdődhetnek. A turisztikai beruházás még népszerűbbé teheti a település legismertebb rendezvényét, a Lecsó Fesztivált is. Felvételünk is ott készült.

Fotó: Kovács Péter

