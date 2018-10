A tudományos világ rangos díját nyerte a Nők a Tudományban Egyesület

A díjjal a független nonprofit szervezetnek azt a mintegy tízéves munkáját ismerték el, amellyel közelebb hozza a természettudományos, technológiai, mérnöki és matematikai (STEM) területeket a nőkhöz, lányokhoz, támogatva őket abban, hogy bátran válasszanak ezen tudományos területekhez kapcsolódó hivatást – közölte az egyesült az MTI-hez szerdán eljuttatott közelményében.

Az elismert folyóirat idén először hirdette meg az Inspiring Science Award és az Innovating Science Award elnevezésű díjakat, amelyek a tudományos életben vezető szerepet betöltő nők, valamint azon szervezetek érdemeit kívánja elismerni, amelyek a lányok és fiatal nők STEM-területek iránti érdeklődésének felkeltéséért dolgoznak világszerte. A utóbbi kategóriában a világ minden tájáról érkezett 110 pályázó közül öt jutott tovább a legjobbak közé, közülük került ki győztesen a Nők a Tudományban Egyesületet.

“Nagyszerű érzés, hogy egy világszintű megmérettetésen az első helyen végeztünk. Ez a díj visszajelzés számunkra, hogy a munkánk – amit láthatóan nemzetközi szinten is elismernek – különleges értéket képvisel. Bízom abba, hogy ezáltal a NaTE láthatósága is pozitívan változik és nő a szervezet ismertsége, ami által új utak nyílnak a kapcsolatépítés terén itthon és külföldön egyaránt” – mondta Szigeti Fanni, a Nők a Tudományban Egyesület ügyvezetője.

A szervezet célkitűzése, hogy lerombolja az általános sztereotípiákat – például hogy “a műszaki pálya fiúknak való” – és azokat a munka világában a nőket érő hátrányos megkülönböztetéseket, amelyek befolyásolják a diákokat a pályaválasztásban. A szervezet a “híd” szerepét tölti be a STEM-területek iránt érdeklődő diáklányok, a felsőoktatási intézmények és az üzleti szféra között. Első számú célja, hogy a manapság kevésbé ismert tudományos és műszaki szakmákat vállalati közegben, “működés közben” mutassa be a diákoknak, ezzel is támogatva a pályaválasztásukat és valós együttműködést kialakítva a cégekkel, kutatóintézetekkel.

Ennek a kezdeményezésnek ad keretet a NaTE egyik legsikeresebb rendezvénye, a Lányok Napja, amelyen ma már több mint tízezer diáklány vesz részt. Évről évre nő az eseményhez csatlakozó azon vállalatok száma – többek között mint az Ericsson, GE, Google, Morgan Stanley, National Instruments -, akik felismerték a NaTE programjaiban rejlő lehetőséget, vagyis hogy kapcsolatba kerülhetnek a jövőbeli potenciális munkatársaikkal.

A Nők a Tudományban Egyesület elnöke a Nature ünnepélyes gáláján október 30-án vette át a díjat Londonban. A szervezet – mint az Innovating Science Award kategória nyertese – a magazin egy szakmai mentorprogramjában való részvételére jogosult, valamint pénzjutalmat kapott, amelyet a díjhoz kapcsolódó tevékenységükhöz és programjaik megvalósításához használhatnak fel.

A Nők a Tudományban Egyesület (NaTE) független, nonprofit szervezet, amely 2008-ban 10 kutatónővel indult el azzal a céllal, hogy Magyarországon is legyen egy olyan szervezetet, amely azért dolgozik, hogy a tudományos területeken kizárólag a szakmai kompetenciák döntsenek arról, hogy kik válnak elismertté. Az eredeti cél azóta is megmaradt, de a szervezet fő feladatának a lányok, nők tudományos és technológiai életben való érvényesülésének támogatását tekinti.

– MTI –

