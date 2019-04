A trónfosztás hosszú, jogos küzdelmet zárt le

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik kiemelt helyszíne volt a Debreceni Református Kollégium Oratóriuma. 1949 januárjában Debrecen városa fogadta be a magyar országgyűlést, így lehetett Debrecen öt hónapon át Magyarország központja, a szabadság fővárosa.

Az oratórium adott helyet a parlament üléseinek, falai között vitatta meg a nemzeti függetlenségi nyilatkozatot a magyar országgyűlés, majd fogadta el 170 évvel ezelőtt kikiáltva ezzel hazánk függetlenségét, nemzeti szuverenitását.

„Haza, nemzet, szuverenitás” címmel, a 170 évvel ezelőtti események napján, tudományos konferenciát rendezett a város, az egyetem és a hittudományi egyetem vasárnap.

Papp László polgármester köszöntőjében felidézte korabeli közhangulatot az Alföldi Hírlap 1848 áprilisában a debreceni polgárság hangulatáról, a trónfosztás előtti felfokozott izgalomról szóló cikkét idézve.

„A debreceni utcákon és házakban, a köz- és magánhelyeken, ha két ember összejött, e kérdést intézték egymáshoz: mi fog most történni? A képviselőház valami nagyszerű határozatra készül? Talán az uralkodóház száműzetésének elhatározásához? Vajon el fogják-e határozni, amit minden magyar óhajt, kíván, követel?” Így beszélt a nép és lehetett – különösen az alsóbb osztálynál – epés, elkeseredett kifakadásokat hallani a Habsbourg-Lotaringiai család ellen is. Ily hangulattal, ily érzemények között virradt április 14-ére – emelte ki a polgármester és a debreceniek 1849-es hozzáállására hívta fel a figyelmet.

Fotó: Matey István

A lelkesedés átragadt

– Ez a lelkesültség a jelentős országos ügyekért ma is fontos példa lehet városunk számára, hiszen 170 év elteltével is büszkén mondhatjuk, hogy városunk kiemelkedő szerepet vállalt a magyar történelem egyik legfontosabb eseményében, a szabadságharcban. Fél éven át volt Debrecen a nemzet fővárosa. Fontos támasza lett a kormánynak és az országgyűlésnek ezekben az igen nehéz hónapokban, de másfelől a tavaszi hadjárat sikere miatt a szabadságharc legdicsőségesebb időszakában volt központja az országnak. Számomra nem csak az a fontos, hogy Kossuth 1849 elején a kormány és az országgyűlés ideköltözését követő napokban a magyar szabadság őrvárosává nyilvánította Debrecent. Inkább arra kell büszkének lennünk, hogy elődeink méltóvá is lettek ehhez a megelőlegezett bizalomhoz. Örömmel álltak a szabadságharc ügye mellé, helyet adtak a kormánynak, az országgyűlés felső és alsó táblájának, a legfontosabb hivataloknak. Vállalták a városba érkezett több ezer ember ellátásának terhét is, a kényelmetlenségeket. Közvetlen és megbízható támogatójává váltak a szabadságharc irányítóinak.

1849 áprilisában városunk cíviseinek és értelmiségeinek Kossuth eszméjével rokonszenvező lelkesedése, illetve a hagyományos Habsbourg-ellenisége szintén fontos támaszt jelentett a trónfosztáshoz, és az ország függetlenségének kinyilvánításához. A kollégium oratóriumának ablakai alatt összegyűlt tömeg lelkesedése átragadt az április 14-i ülés alsótáblai képviselőire, s a jelenlévő főrendi házi tagokra is.

Amikor pedig Kossuthék úgy döntöttek, hogy immár széles nyilvánosság előtt, népgyűlés formájában folytatják az ülést, alig tudtak eljutni a Nagytemplom kapujáig, és a számukra fenntartott első padokig, olyan hatalmas volt a lelkes tömeg mérete – emlékeztetett a polgármester.

Kossuth beszéde

– Kossuth akkori beszéde máig a politikai retorika egyik csúcspontjának tekinthető, ahogyan egyszerre racionális érvekkel és az érzelmekre is hatva bizonyította, hogy miért kell olyan határozatot hozni, amely egyrészt Magyarországot szabad, önálló és független európai státusnak nyilvánítja, másrészt pedig a Habsbourg-Lotaringiai házat a magyar nemzet elleni támadással, hitszegéssel és fegyverfogása miatt trónvesztettnek, kirekesztettnek és száműzöttnek jelenti ki. A nemzeti szuverenitás mindenek felettiségét hangsúlyozva érvelt Kossuth, valamint azt a határozatot javasolta, hogy a függetlenné váló magyar államnak önálló külpolitikát kell folytatnia, törekedni a békére és kölcsönös barátságossággal a sérelmek esetén megvédve magunkat.

Fotó: Matey István

Ma is követendő minta lehet számunkra, hogy a szabadságharc kiélezte helyzetben még a politikai ellenfelek jelentős része is vagy elfogadta a függetlenségi nyilatkozat és trónfosztás határozati javaslatát – mert Kossuth meggyőzte az ingadozókat – vagy a lélekemelő hangulat és a népgyűlés lelkesedése miatt néhányan eleve nem akartak feszültséget szítani ellenvéleményükkel – folytatta Papp László, majd az akkori Közlönyt idézte.

„Ez lesz az a nap, melynek emléke nemes tettekre gyújtja a hálás maradékot, s jövetelét minden évben egy szabad nemzet örömidvezlése hirdeti; Debrecen lesz az a hely, hová buzgó érzelemmel tekint a független magyar, s áldani fogja azokat még poraikban is, kik a haza boldogságának talpkövét annyi vészek közt, annyi küzdelemmel, annyi önfeláldozással letették. (Debrecen, 1849 április 16. A Közlöny tudósítása a függetlenség kikiáltásának április 15-i debreceni ünnepségeiről és Kossuth ünnepi beszédéről.)

BB

