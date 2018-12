A tó vizének gyógyító hatását sokan élvezik

A Gyopáros-tó vizének és iszapjának gyógyító erejét csúzos és köszvényes bántalmaknál már a XX. század elejétől ismerték.

Karbonátos gyógyvíz

A fürdőélet alapjait 1869-ben a község orvosának javaslatára épített fürdőtelep teremtette meg. Dr. László Elek 1869-től 1896-ig volt a község orvosa. Már működése első esztendejében bejárta a község határát, felfedezte a tó környékének szépségét. Megvizsgálta a tó vizét, felismerte a nagy sótartalmát, feltételezte gyógyhatását és népfürdő létesítését javasolta. Kezdeményezésére 1869-ben társadalmi összefogással megépült a kezdetleges fürdő – tudtuk meg a helyiektől. Az 1885-ben elvégzett vegyelemzések megállapították a tó vizének alkalikus gyógyerőit, melyek a szikes vizek ásványainak oldódása révén keletkeztek. A tó vizének felhasználásával 1920-tól kezdtek el komolyabban foglalkozni, amikor 40 kádas fürdőt létesítettek. A tó és környéke 1939-től katonai területté vált, és csak az 1950-es évektől kezdett újra feléledni a fürdőélet, amikor a természetes tó vízkészletét egy mélyfúrású artézi kút vizével megnövelték. Az akkori fúrásból feltört víz hőfoka 47 Celsius fok. E 670 méter talpmélységű termálkút vizét – amely az alkáli hidrogén-karbonátos gyógyvizek csoportjába tartozik – 1999-ben minősítették gyógyvízzé.

Az Alföld gyöngye

A tavat park veszi körül. A nád övezte tópart nyugati oldalán az első világháború helyi 1156 hősének 1931 óta emléket állító emlékkő és Hősök ligete található. Vele szemben a 25 hektáros vízfelületű, hármas tagozódású tó középső medencéjénél létesült az Alföld Gyöngyének nevezett fürdő központ. Ez egyben strand, élményfürdő, gyógyfürdő, parkfürdő, szaunák parkja, sportközpont és szabadtéri programokat kínáló természeti érték is. Jelképe az 1925-ben épített egykori víztorony, amely ma panoráma kilátóként szolgál, falai között a Gyopáros-tó történetét bemutató kis múzeum főszezonban látogatható. Az Orosháza központjától három kilométerre lévő Gyopárosfürdő érdekessége, hogy vasúti megállóval is rendelkezik. Két tóparti szállodából a kialakított zárt folyosókon közvetlenül is elérhetők a gyógyfürdő medencéi, szolgáltatásai, gyógykezelései.

– Péter Imre –

