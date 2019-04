A titok, hogy élvezi a játékot

A budapesti Hodos Tamás Sportcsarnokban rendezték meg a tollaslabdázók U13-as és U19-es országos bajnokságát múlt hétvégén. Ott volt a megmérettetésen a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola fiatal sportolója, Tóth Kristóf is. A 15 éves tollasozó lepipálta a nála idősebbeket, és aranyérmet nyert az U19-es korosztályban.

Kristóf a legjobb 32 között két, egyaránt 21–4-es játszmában verte Sebestyén Ledőt, majd Fazekas Bence sem jelentett neki akadályt (21–5, 21–16). A második kiemelt Spiesz Mátyás ellen a negyeddöntőben újra hengerelt (21–10, 21–8). A legjobb négy között Kollár Tamás várt rá, akin szintén magabiztosan jutott túl (21–9, 21–11). A fináléban az első helyen rangsorolt Nagy Sebestyénnel szemben kellett bizonyítani, ami sikerült is (21–13, 21–16).

Taktikusan játszott

– Sosem gondolkodom eredményben, számomra mindig az a fontos, hogy élvezzem a játékot. Most sem volt ez másképp – azt hiszem, emiatt is tudtam jobb lenni a két-három évvel idősebbeknél. De emellett a reggeli különedzések is megtették a hatásukat.

Nem volt rajtam nyomás, örömmel játszottam, és ez az eredményben is megmutatkozott. Annak, amit a tréningeken gyakoroltunk, a 95 százalékát meg tudtam csinálni, vagyis majdnem a maximumot nyújtottam, okosan tollasoztam.”

– Mikor megnyertem a döntőt, az járt az eszemben, hogy két éve, az U17-es ob-n is épp Nagy Sebestyén ellen diadalmaskodtam a fináléban – mondta el érdeklődésünkre Tóth Kristóf, akinek heti hat-hét edzése van, de ezután még több ideje lesz a foglalkozásokra. – Az utóbbi időben a tanulás került a középpontba, ugyanis felvételi előtt álltam. Szerencsére megjött a levél, bekerültem a Fazekas Mihály Gimnáziumba, így egy plusz teher lekerült a vállamról. Innentől ismét több lehetőségem lesz a sporttal foglalkozni.

Nincs megállás, az előttünk álló hétvégén rendezik az U17-es országos bajnokságot, melyen természetesen Tóth Kristóf is elindul. – Ez már a saját korosztályom, de ettől függetlenül most sem az első hely lebeg a szemem előtt, hanem sokkal inkább az az elvárás, hogy legalább úgy játsszak, mint legutóbb. Persze tudom, hogy két egymást követő versenyen nem lehet ugyanazt a szintet hozni, de meg fogom próbálni – bizakodott a tehetséges sportoló.

Továbbá még két nemzetközi viadal vár Tóth Kristófra a tavasszal, Ausztriában és Horvátországban. De a nyara is igen eseménydúsnak ígérkezik, hiszen a helyiek meghívására több mint egy hónapig edzőtáborozik majd Kínában.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA