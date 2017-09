A Tiszántúlon működő vállalkozások a legbizakodóbbak

Az előző negyedévhez képest hasonló árbevétel-növekedésre, ugyanakkor valamelyest nagyobb nyereségbővülésre számítanak a következő egy év során a hazai kis- és középvállakozások (kkv-k). „A bizalmi index legutóbbi eredményei azt mutatják, hogy jelenleg a magyarországi vállalkozások 5,5 százalékos árbevétel-növekedésre és 3,6 százalékos profitbővülésre számítanak. Ez azt jelenti, hogy a bevétel-növekedés dinamikája a közeljövőben várhatóan nem fog érdemben változni, nyereség szempontjából azonban látványos ugrás a korábbi 3,2 százalékhoz képest” – tájékoztatott Kovács Viktor Zoltán, a K&H kkv marketing főosztály vezetője. A szakember hozzátette, hogy ha az átlag mögé nézünk, az is jól látható, hogy az éves árbevétel nagysága alapján elég erőteljes eltérés mutatkozik a vállalkozások pénzügyi jövőképét illetően hatánkban. A mikrocégek átlag alatti növekedést várnak az árbevételben és a profitban. Ugyanakkor a kisvállalkozások már nagyobb növekedéssel terveznek, míg a háromszáz millió forint éves árbevételt meghaladó középvállalatoknál jóval az átlag fölötti az ezzel kapcsolatos várakozás.

Helyenként eltérő

Érdemes egyébként azt is megnézni, hol működik az adott cég, hiszen lokáció szerint is komoly eltérések mutatkoznak a várt pénzügyi eredményekben. Jelen pillanatban úgy tűnik, a kelet-magyarországi cégek jóval kedvezőbben látják a következő egy évet, mivel az alföldi kkv-k 7,1, illetve 4,9 százalékos, az észak-magyarországi vállalkozások pedig 6,3 és 4,7 százalékos bővülést becsülnek az árbevételt és profitot illetően. „Minden ötödik kis- és középvállalkozás nyitott arra, hogy bővülés esetén más városban vagy régióban is gondolkodjon. Ilyenkor érdemes azt is megnézni, hogy a kiválasztott új helyen működő cégek milyen pénzügyi kilátásokkal bírnak” – tanácsolja a szakértő.

HBN

