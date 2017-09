A tetováló művész szerint a rózsa soha nem megy ki a divatból

– Az igény szerintem változó, a rózsa a legnépszerűbb motívum, soha nem fog kimenni a divatból, én a realisztikusban tudok legjobban kibontakozni. Leg­gyakrabban még mindig karra, alkarra kérik a tetoválást a kliensek. Szerintem egy tetoválás célja lehet az, hogy emléket állítsanak, sokan csak divatból csináltatnak. Ismerek olyanokat is, akik csak egy bizonyos tetoválóval hajlandóak dolgoztatni és gyűjtögetik annak munkáit magukon. Semmilyen gond nincs a tetoválással egészségügyi szempontból, akkor tud problémás lenni, ha az utókezelésre nem figyelnek oda az alanyok – osztotta meg tapasztalatait Sós Erik, a debreceni Red Monkey’ s Tattoo szalon művésze.

Mindnek jelentősége van

Váradi Alexandrának Szőllősi Sándor készített éppen tetoválást. Egy oroszlán motívumon dolgozott, amelyik félig színes félig realisztikus. – Közösen találtuk ki, egyrészt édes anyukám horoszkópja oroszlán, másrészt én is nagyon szeretem az állatot. Ez az ötödik tetkóm, mindegyiknek van jelentősége számomra, elkezdtem eggyel és nem tudok leállni – mesélte a lány. A művész, Szőllősi Sándor szerint minden személyiségfüggő, az a lényeg, hogy a klienssel legyen közös ügyük és a végén mindenki legyen elégedett. Számára a tetoválás készítés terápiás jellegű tevékenység, sokat csinált már magának is. Szerinte az aktuális divat, kor és személyiségfüggő.



Csőr Bíborka Sopronból érkezett a fesztiválra. Szerinte a fekete–fehéret kérik a legtöbben, mert sokan félnek a színestől. Újabb hobbija a portré készítés, elmondása szerint feléjük nagyon vegyes a divat és a népség is, nem lepődik meg már semmin. Elmondta, hogy még mindig a karra és a hátra csináltatnak vele legtöbben tetoválást, de kezd elterjedni a nyakra varrás is. A tetoválás célja lehet egyszerűen önkifejezés, emlék, divat, de volt rá eset, hogy vallási indokkal is kértek tőle tetkót.

Kiss Enikőt kliensként értük el, épp egy tetoválást varrtak rá. Tetkóját Simon Attis készítette, aki már tíz éve ennek a művészetnek szenteli életét. –

Hozzám is a fekete–fehér, realisztikus tetoválások állnak a legközelebb, szerintem nagyon divatosak most a nonfiguratív, indás, geometrikus dolgok, szimbólumok.

Úgy gondolom, hogy tetovált emberből három fajta van. Egyik, aki nem tudja, mit akar, de kell neki valami, a másik, aki tudja mit akar és tudja azt is hányat, és van a harmadik típus, az olyanok, mint én, akinek soha nem elég – fejtette ki álláspontját Simon Attis, a debreceni INK–ognito Tattoo & Piercingtől.

