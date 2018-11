A területért folyt a háború

– Az 1700-as évek végén jelent meg a modern nemzetfogalom, ez az időszak a modern nemzetté válás korának kezdete, a modern nemzeteszme térhódításának időszaka a közép- és kelet-európai térségben is – tájékoztatott dr. Pallai László, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézetének adjunktusa, akivel a Nagy Háború lezárulásának századik évfordulója alkalmából beszélgettünk. Mint dr. Pallai László elmondta, a probléma abban rejlett, hogy régiónkban ekkor soknemzetiségű birodalmak helyezkedtek el. A történelmi Magyarországra is érvényes ez, hiszen 1800 körül a nemzetiségiek már többen voltak, mint a magyar etnikum. Az ipari forradalom kora pedig számos nemzetiséggel azt hitette el, hogy a tőkés fejlődés, a polgárosodás legkedvezőbb politikai kerete a nemzetállam, azaz elmaradottságuk, a nyugati tendenciákhoz képest a lemaradottságuk legfőbb okozója a birodalmi keret.

Trianon beleillik tehát abba a hosszú, lassan két évszázados történeti tendenciába, ami minden olyan politikai képződményt felszámolt, amely nem felelt meg annak az elvárásnak, hogy a nemzeti-etnikai határok többé-kevésbé egybeessenek az állami-politikai keretekkel. Így nemcsak a soknemzetiségű Monarchia, a régi Török Birodalom szűnt meg, hanem Csehszlovákia, Jugoszlávia is eltűnt a térképről, és ki tudja, hogy a Balkánon meddig tart ez a mozaikszerű szétdarabolódás”

– magyarázta az adjunktus.

Harc a területekért

Az első világháború és annak kimenetele döntő tényező volt mind az Osztrák-Magyar Monarchia, mind a történeti Magyarország bukásában. A nemzetiségi mozgalmaktól, a nemzetállami gondolattól nem alaptalanul tartott mind az osztrák, mind a magyar politikai elit és maga a közvélemény. A dualista állam és vele együtt Magyarország szétesésének lehetősége már jóval az első világháború kitörése előtt a politikai diskurzusok részét képezte. – Az első világháborút alapvetően területekért vívták. Ezzel tisztában voltak a kortársak is. Ebből kiindulva mindenki tudta, hogy bármi legyen is a háború kimenetele, az jelentős területi változásokat hoz a Monarchia számára is. Ha a győztesek oldalán lesz, azért, ha vesztesek oldalán akkor még inkább. Ez a körülmény is befolyásolta Tisza István akkori magyar miniszterelnök álláspontját a háborúval kapcsolatban – foglalta össze Pallai László.

Újabb háborúk

Az első világháborút lezáró békeszerződéseket és benne a trianonit számos kritika érte, már a kortársak részéről is. Mindenki érezte az ideiglenesség, a bizonytalanság, a betarthatóság körüli bizonytalanságokat. Jól látták, hogy a békékben újabb háborúk lehetősége is benne volt: nem pusztán a második világháború, hanem azok a helyi háborúk, a nemzetközi élet azon instabilitásai, melyek a két világháború közötti időszakot jellemezték. A békeszerződések hibái, hiányosságai halmozottan érvényesek a trianoni békeszerződésre.

Hiányzott a méltányosság, a győztes fél a lehető legnagyobb mértékben igyekezte kihasználni győztes pozícióját.”

A területi és emberveszteségek mértéke eleve elfogadhatatlanná tette a magyar közvélemény számára a békét. Annak ellenére, hogy a közvélemény évtizedek óta tartott a történeti Magyarország felbomlásától, valójában semmilyen területi veszteség lehetőségét nem fogadta el, főként nem egy ilyen mértékűét – fejtette ki dr. Pallai László.

Nincsenek titkok

A békeszerződés köré számos legenda szövődött. Pallai László szerint ezek gyakran felkészületlen, félművelt, ill. önjelölt történészek, publicisták nagy szenzációval beharangozott új elméletei, „újonnan feltárt titkai”, amelyek kihasználják azt, hogy a közvélemény, ha nem ismeri a történeti folyamatok valóságos hátterét és okát, hajlamos „titkokban”, „összeesküvés-elméletekben” gondolkodni.

A „nagy Magyarország” térképe (kattintásra nagyobb méretben) | Grafika: Napló

A szakember kijelentette, a magyar történettudomány hiteles képviselői a Trianonhoz vezető utat és annak hátterét valójában már feltárták, az újabb részismeretek nem változtatják meg a folyamat eddig megismert lényegét. – Nagy felelőssége van mindenkinek abban, hogy a közvélemény és az oktatás számára a történettudomány által megalapozott ismeretek, értékelések váljanak általánossá – hangsúlyozta az adjunktus.

Soha nem halványul

– Trianon nem pusztán azért foglalkoztatja a közvéleményt, mert évfordulója közeleg. Beszéltek róla akkor is, amikor ezt a politika támogatta – pl. a két világháború között – de akkor is a közbeszéd része volt, amikor csak csendesen, szűk baráti körben volt ajánlott erről szólni, pl. a rendszerváltozás előtti időszakban, különösen a 60-as, 70-es években – mondta dr. Pallai László. A téma folyamatos jelenlétének számos oka van. Nagyszámú anyaországi magyarnak volt és van határon túli rokona, mely az esetek többségében elválaszthatatlan köteléket képez a politika alakulásától függetlenül. A rendszerváltozások után, de különösen az utóbbi években rendszeressé váltak az anyaországból az egyéni, illetve szervezett utak a környező országokba, ahol meg lehetett ismerni, sokak számára „felfedezni” az ottani magyarok élethelyzetét, történelmi, kulturális, vallási értékeiket. Az adjunktus arra is rámutatott, amikor 2010-ben a magyar parlament június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította, szimbolikusan is egy sok évtizedes mulasztás pótlása történt meg.

A szakember szerint Trianon sajátos módon akkor is beszédtéma lesz, ha bármilyen formában is alakul a határon túli magyarság helyzete. A magyar történelmi múlt, a nemzeti emlékhelyeink jelentős része a békeszerződés által elcsatolt területekre került.

A határokon túli magyarok számára nagy kihívás, nagy veszély az asszimiliáció, a beolvadási kényszer, vagy az elvándorlás – az anyaországba, vagy Nyugat-Európába – de ezek a települések, földrajzi helyek mint Kolozsvár, Pozsony, Munkács, Verecke, Kassa, Gyulafehérvár, a magyar nemzeti emlékezet kitörölhetetlen részévé váltak”

– tudhattuk meg dr. Pallai Lászlótól.

Ingadozó álláspontok

Az első világháború kitörésekor az antant hatalmaknak még nem volt egyértelmű, közös és hivatalos álláspontja a Monarchia és Magyarország jövőjével kapcsolatban. Számos megnyilatkozást, tervezetet ismerünk, de ezek mindig ingadoztak egy mérsékelt csonkolás és egy radikális szétdarabolás között. A Monarchia emigráns politikusai mind Nyugat-Európában, mind az Egyesült Államokban természetesen a teljes szétdarabolás mellett agitáltak, igyekeztek a közvéleményben is támogatókat szerezni. A területi veszteségek bekövetkezését egy antant győzelem esetén előre jelezték a háború alatt tett területi ígéretek pl. Románia, Olaszország vagy Szerbia részére. A háború alatt azonban még maguk az antant nagyhatalmak sem tudták, hogy ezeket milyen mértékben tudják teljesíteni, ráadásul ezeket a titkos szerződéseket az Egyesült Államok alá sem írta – mondja a szakember.

PtkI

Román országhatár volt Földes mellett Földes - Az akkori román megszállás szemtanúi már nem élnek. A román csapatok utolsó katonai védvonala – szerették volna, ha végleges ország határ lett volna – a Földes és Berettyóújfalu között levő Andaháza (a mai Keleti-főcsatorna környéke), délre a Berettyó folyó volt 1919 őszétől. Az utolsó m... Tovább a cikkhez

Otthon voltunk Amikor illően megköszöntük Bilibók Ágostonnak, a gyimesbükki vasúti őrház gazdájának a szíves vendéglátást, nem siettünk. Leültünk az őrház előtti padra, szalonna, friss kenyér került az asztalra, és a falatozás előtt jóféle selymes, de férfias szatmári szilvával koccintottunk. Magyarországra – a tö... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA