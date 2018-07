A természetes, lágy hullámok hódítanak

Idén divat a középen szétválasztott haj, a lágyan omló tincsek kellemes, természetes benyomást kölcsönöznek megjelenésünknek. A hullámos, göndör tincsek is abszolút trendik, felejtsük el egy időre a hajvasalót, és hagyjuk természetes hullámokban hajkoronánkat. Azoknak is van egy jó hírünk, akiknek lassan nő a hajuk, ugyanis a félhosszú fazonok is rendkívül népszerűek ezen a nyáron. A hosszú, haj egyébként is meleg viselet, érdemes valami csavart vinni a megjelenésbe, hogy garantáltan ránk szegeződjenek a pillantások. Az éles váltásokat azonban érdemes jól átgondolni, ugyanis miután elkészült az új frizura, együtt is kell élni vele.

HBN

Videó: 22 őrületes frizurakészítő módszer Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - A nők többsége (tisztelet a kivételnek) nagyot küzd reggelente a tükörben visszaköszönő kócos borzadállyal. Kenjük, fújjuk, dörzsöljük, mégsem akarja az igazságot, önálló életet él a haj. Erre a problémára nyújt megoldást a következő videós összeállítás, amely 22 egy... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA