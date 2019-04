A természet egy időre fellélegezhet

Immár 11. alkalommal került sor az Ebesi Polgárőr Egyesület által kezdeményezett tavaszi nagytakarításra a TeSzedd! – Önkéntesen a Tiszta Magyarországért programon belül március 30-án. Az Ebes külterületeit érintő akcióhoz a Községgondnokság Kft, az AKSD, az önkormányzat és helyi intézmények, civil szervezetek képviselői mellett közel 80 önkéntes is csatlakozott. Sajnos a felelőtlenül eldobált szemét mennyisége és az illegális szemétlerakók száma nem csökkent az elmúlt 11 évben, folyton „újraképződnek”.

– Idén csaknem 150 zsák szemetet gyűjtött össze lelkes csapatunk, de voltak olyan területek, amelyeket idő, és engedély hiányában (vasút korszerűsítése) nem tudtunk megtisztítani. A korábbi években a legfertőzöttebb több évtizedes lerakókat ugyan sikerült felszámolni, de újabb nehézségekkel kellett szembenéznünk. A vasútfelújítások mentén, bel- és külterületeken is irdatlan mennyiségű szemét keletkezett tavaly óta. Bízunk benne, hogy az illetékesek mielőbb intézkednek a munkaterületek megtisztításáról. Az Ebest Hajdúszoboszlóval összekötő új kerékpárút mentén is sok a felelőtlenül eldobált hulladék annak ellenére, hogy hulladékgyűjtők lettek kihelyezve. Egy hétvégi nagytakarítás után mindannyian kellemes érzéssel nézünk körbe lakásunkban vagy az udvarunkon, és ez az érzés kellene, hogy tágabb környezetünkben is érvényesüljön. A szeméttől kitakarított természet most fellélegezhet egy időre, de sok terület vár még ilyen megkönnyebbülésre a jövőben – tájékoztatta a Naplót Balogh László egyesületi elnök és Sós Barnabás az Ebesi Polgárőr Egyesület részéről.

