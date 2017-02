A tekenyőfaragó

Tudom, nem én vagyok illetékes utóbbiak történelmi érdemeinek visszaállítására, de legfeljebb szakmai körben esik említés róluk. Pedig igazán megdolgoztak ők is szerény keresetükért vagy a javításukért cserébe kapott szalonnáért, ritkábban kolbászért.

S falu szinte egésze ugyancsak nagyra becsülte a helyi tekenyőfaragót. Csodáltunk a görbére, meghajlítottra kiképzett fejszéjének fokát. Persze ívesen faragni mással nem nagyon lehetett volna. Ám ilyet először és azóta is csak az ő kezében láttam. Őt dicsérte például a kenyértészta dagasztáshoz nélkülözhetetlen fateknő, azoknál a házakban, ahol a jó öreg házi kemencében sütötték akkor a kenyeret.

S a faluszáli vályogvetők sem a sulykot vetették el, mint hazánk mindenkori politikusai. Az ő tevékenységük röviden: a törekkel kevert agyagot, sarat nyomkodták, öntötték a fa formába, majd tették ki a napra keményre száradni. Sok ház még bőven áll, amely alighanem ezekből a vályogtéglákból épült. S amikor megérkezett a vándor köszörűs is, kész ipari parkká lett a község.

De mi vezetett odáig, hogy a fizikai erőkifejtést igénylő vagy döntően arra építő, de speciális mesterfogásokat ugyancsak igénylő szakmák presztízse azóta ennyire csökkent nálunk. S általában a fejlettebb országokban. Olyannyira, hogy manapság már szinte a reménybeli fejlesztések, beruházások talán legfőbb akadályává vált.

Annyi bizonyos, hogy egyszer a távoli vagy nem is olyan távoli jövőben a hagyományosan fizikainak nevezett elfoglaltságok jelentős része gyakorlatilag mérnöki tudást igényel majd. Egyelőre azonban ott tartunk, hogy valaha nagyra becsült, pl. szerelő stb., szakipari munkára egyszerűen nem találni embert. A mechanikus, robotszerű termelő tevékenységek, iparágak pedig az ázsiai példák alapján akár egyik napról a másikra összeomolhatnak. Mert az emberi robotok egy idő után bemondják az unalmast…

Nem tudom, hogy nálunk mi lesz a megoldás, hogy a gazdaság egyáltalán viszonylag kiegyensúlyozottan termelni tudjon. Azt látom, hogy például az iskolai, oktatási átszervezések, egyre-másra, mondhatnánk ad hoc felskiccelt útvesztői azt sugallják, hogy messze nem egyedül érzek bajt. Hisz annyi bizonyos, hogy amíg ember létezik, s többé-kevésbé rendezett társadalmakban él, az élenjáró technológiai megoldásokkal párhuzamosan, s nem azok árnyékában a most már régóta alacsony anyagi, erkölcsi megbecsüléssel járó, jobbára kétkezi munkákat szintén el kell végezni, végeztetni. S nem parancsszóra vagy nagyon is átlátszó adminisztratív intézkedések szánalmas próbálkozásainak sorával.

– T. Szűcs József –

