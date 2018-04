A tehetséges jó, ha állhatatos

Magányosan lépdelt egy író a városban, ahol egyébként sok barátja van. Egyre másra hagyta nyomait a Csokonai Színház körül azon a napon, amelyiken 113 éve József Attila meglátta a napvilágot, s 58 évvel meg tíz nappal azután, amelyiken ő először hangot adott véleményének. Erre készült most is, a DESZKA Fesztivál díszvendégeként. Ami őgyelgésnek tűnik a térkövekre szegezett szembogár domború oldaláról, vívódás az a homorú fele mögötti mélyben.

„Jutott-e az utóbbi időben eszembe újabb gondolat. Van-e elevenség bennem? Az ember nem cseréli le naponta a gondolatait, azok hosszú időnek a kimunkáltságai. Az nem baj, ha kétszer építek fel egy-egy elgondolást. A kérdés mindig az, tudom-e olyan hittel képviselni, hogy a gondolat teste nem csak a kimondott szó, hanem a mögötte lévő érzelmi tartomány lesz.

Nem akarok odáig jutni, hogy könyvből, kvázi emlékképből mondjam vissza az elképzeléseimet. Emiatt van bennem félelem, mert csak az eleven gondolatnak van értelme.”

Így felelt Háy János József Attila-díjas író, költő, festő dr. Szirák Péter irodalomtörténész kérdésére, mi járt a fejében a portrébeszélgetés előtti sétája során.

A monológnak beillő, őszintén felfakadó aggodalom mondatvégi pontját lélegzetvételnyi szünet után poén követte: „Egyébként az új regényemet írtam fejben.” És ez így ment egy bő órán át: elhangzott egy-egy olyan emberi, érvényes, igazán „eleven” gondolat, amelytől ölbe ejtve marad az áll vagy összerándulva a szív, majd egy olyan, amitől a szánk elé tett tenyerünkkel kellett megakadályozni a kiszaladni vágyó kacagást. Két intelligens ember tiszteletteljes zrikálásának és jó ízű őszinte beszélgetésének lehettünk részesei a Háy életében több szempontból is kultikus helyen.

Váratlanul drámaíró lett

„Itt váltam drámaíróvá, amire nem számítottam. Érdekelt hogyan lehet párbeszédekben írni valamit, így született a Gézagyerek egy apró ösztöndíj fejében. Tudom, ha pénzt adnak valamiért, dolgozni kell, így megcsináltam, leadtam, de nem gondoltam, hogy be is mutatják. A rendezője, Pinczés István hozta ide a szöveget és ijesztő volt a találkozás a színházzal. Szokásom, hogy szépírás tanításakor az utolsó fordulókat fülre írom. A sok írásgyakorlat közben annyira a sajátommá válik a szöveg, hogy hangtalan olvasáskor nem veszem észre a benne rejlő bakikat. Ezért hangosan olvasom, mert ahol akusztikailag falsol a szöveg, ott tartalmilag is. Ezt meghallom.

Minden szövegnek van akusztikai tere. Aminek nincs, az nem mű, hanem forgács. A nyelv egy fontos jellegzetességét nem használja, ezért olyan, mintha nyelvi formában kémiai képleteket olvasnánk. Azt ilyet ki kell dobni. A Gézagyereket eleve nem drámai formában írtam, hanem szabad versként, nem voltak vele terveim. Erős a dallamvilága. Állatira megszoktam a saját hangomon. Meg kell mondjam, eléggé tetszett. Az olvasópróbára félelemtől remegve mentem be és megszólalt ez a színdarab mindenféle idegen hangokon. Úristen! Ilyen szörnyűt írni, mint én. Ennél botrányosabban el sem tudok képzelni. Nehéz volt hozzászokni, hogy mások hangján szólal meg az írásom.”

Aztán itt voltam pár próbán és az itteni színészekkel, illetve Pinczés Pistával való együttdolgozás nagyon nagy élmény volt. Hozzám hasonló kicsit szorongó embereket láttam, akik borzasztó lelkiismeretesen, iszonyú sokat dolgoznak, ráadásul állati jól játszanak.”

Mesélésből tanult írni

Az alkotó műveiből készült három darabot is beválogattak a mostani fesztivál programjába. A diskurzuson beszélt arról, hogy mennyi mindent örökített át a jelenlegitől nagyon eltérő környezetben, a palóc kistelepülésen, Vámosmikolán zajló gyermekkorából. „Az anyai nagyapám mindig mesélt. Ahogy a vidéki parasztembereknek, neki is egy nem túl széleskörű, körülbelül 7-8 történetből álló mesekincse volt. Megtanultam tőle azt, hogy hogyan lehet egy történetet elmondani; hogyan lehet belefűzni a fikcióba a valóságot. Ha nincs valóságosság, akkor az olvasó, hallgató rögtön leesik a szövegről.

Ezen kívül még ezer dolgot hoztam otthonról, de már nem tudom szétszálazni. Egy alapvetés bennem van: semmi nem hullik az öledbe, mindent munka révén kapsz. Én ehhez tartom magam. Van egy sajátos készségem, az írás, ami miatt nem kaszálok és kapálok. Bár viszonylag jól tudok kaszálni és komoly munkának is tartom. De én ugyanúgy elvégzem a saját feladataimat. Ilyen szempontból semmit nem változtattam az élethez való alapviszonyon, amit a szüleim képviseltek, s a gyerekeim is ezt viszik tovább.”

Kilátástalanságból

Háy János felidézte pályája kezdetét. Gimnáziumba Budapestre járt, amely várost rosszindulatúnak és nem befogadónak tapasztalta. Az iskolában megbukott magyarból, bár érdekelte az irodalom, a tanórai kudarc eltántorította attól. Az intézményből megfogalmazása szerint úgy került ki, hogy atomjaira hullott az öntudata. Újságkihordásból, alkalmi munkákból élt, időnként fedél sem volt a feje fölött. Barátnője, későbbi felesége tartotta benne a lelket ekkoriban, és két, az este folyamán elhangzott mondat is magyarázatot adhat rá, hogyan jött ki ebből a gödörből: minden alkotó a sérelmeiből dolgozik; a tehetség lényege az állhatatosság.

Írói feladat: önvizsgálat

1981-ben felvették a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai kar orosz-történelem szakára, jóval később, két gyermekének megszületése után végezte el az ELTE esztétika szakát, 1982 óta publikál. Számos díj, prózai és verses kötet dicséri munkáját, oktat, zenei produkciókkal népszerűsíti az irodalmat, az olvasást, fest, rajzol, maga illusztrálja könyveit.

Vallja, minden műalkotás lényege, hogy a készítője honnét lát rá a világra.

Sokkal egyszerűbb a hatodfeles jambust megtanulni, mint önmagam folyamatos vizsgálatát, s érzékelni, hol vagyok, mit láthatok most. Ez határozza meg utána, hogy a szövegben szereplők mit láthatnak a világból. Ezt a pozíciót, ahonnét nézünk a környezetünkre, pedig az idő befolyásolja. A horizontot és a belső lényt is, aki én vagyok, aki eddig a pillanatig eljutott.”

– Megyesi-Horváth Borbála –

