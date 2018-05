A tavaszi munkát nem befolyásolta az időjárás Mezőpeterden

Brokkolit, burgonyát, sütőtököt és paprikát termelnek a közfoglalkoztatásban ebben az évben, akárcsak a korábbiakban a településen. A március végi, április eleji hideg nem volt kihatással a munkájukra, hiszen akkor még nem vetettek el semmit – foglalta össze Pap Miklós, Mezőpeterd polgármestere.

Remélik, jó termés lesz

– Szerencsére a belvíz sem érintett minket, a földjeink magasabb területeken vannak. Márciusban több mint 86 milliméter csapadék hullott, de ez sem veszélyeztette a mi termőföldjeinket. Igaz, most szükség lenne már az esőre, reméljük hamarosan meg is érkezik, hiszen kell a növényeinknek. Reméljük idén is jó termés lesz, a múlt évet sikeresen zártuk még úgy is, hogy a jég elverte a sütőtököt és a paprikát. Éppen ezért most is biztosítást kötöttünk, hogy egy esetleges jégverés ne okozzon nagy gondot – részletezte.

2018-ban összesen huszonöt közmunkást foglalkoztatnak a növénytermelésben, ám ezek közül kerülnek ki az adminisztrációt végzők is, illetve brigádvezető is van közöttük. Tavaly mindössze egy munkással volt több.

BR

