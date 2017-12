A „Tankok” tizenhárom éve vették be a csarnokot

Nemcsak a hazai koncerttermekben és fesztiválokon léptek fel a Tankok, hanem számos más országban is. Jelenleg az év utolsó két partijára készülnek a próbahelyen, ebből a szilveszteri budapesti bulira már minden jegy elfogyott, de amint a zenekar tagjaitól megtudtuk, a Főnix Csarnokban is telt ház várható. A Tankcsapda 2004-ben gondolta először, hogy bevonul a debreceni rendezvénycsarnokba. Azóta három év kivételével folyamatosan itt zárják az évet, az idei a 11. alkalom lesz.

Két banda melegít be

December 29-én két fellépő melegíti be a közönséget. Egy komádi feltörekvő tehetséges csapat a NeXt Day, és a gyöngyösi, csak lányokból álló Dorothy zenekar.

Debrecenbe jön az ország December 29-én a Főnixben is megtekinthetjük a Tankcsapda körszínpados produkcióját. A különleges koncertet április végén Budapesten, az Arénában láthatták először a rajongók. A siker garantált volt és már akkor megfogadták Lukács Laciék, Debrecenbe is elhozzák a látványos show-t. A koncert legf... Tovább a cikkhez

„Szeretünk jó bandákkal játszani és olyan csapatoknak lehetőséget adni amelyek különlegesek” – nyilatkozta a Tankcsapda dobosa, Fejes Tamás.

A Dorothy-val már turnéztunk együtt, várhatóan most is jó hangulatú koncert lesz a három csajtól.”

„A Dorothy ráadásul már ismert név a rock műfajában” – folytatta Sidlovics Gábor gitáros. „A Főnixben végre több ezer ember előtt is megmutathatják, hogy mire képesek, ha jól tudom, ekkora színpadon még soha nem játszottak.”

„A debreceniségünket nem csak hangoztatni szeretjük – fogalmazott a dobos. Ha tehetjük, segítjük a fiatal zenekarokat, zenészeket, legutóbb a Rocksuliban is támogattuk az új generációt. A Főnix pedig egy jó apropó, hogy meg is mutassa magát egy-egy helyi vagy városhoz kötődő csapat, most a Komádiból származó NexT Day nevű vidám punk-rock zenekarra esett a választásunk.”

Holnap 18 órától már nyitják a kapukat, 19 órakor a Next Day, 20-tól pedig a Dorothy melegíti be a középre helyezett színpad deszkáit, 21-től pedig a Tankcsapda lép fel.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA