A Tankcsapda gitárosa talált rá az M3-ason elgázolt lány holttestét

A Tények információja szerint a lány és barátja a Tankcsapda koncertjéről tartott hazafelé az autópályán, és valamin összevesztek. Kata kipattant az autóból, szerelmét bezárta, és dühösen sétálni kezdett a sötét autópályán. Alig tett meg pár száz métert, amikor arra hajtott Martin, aki elgázolta, és magára hagyta a nőt.

Kata édesanyja azt is elmondta, hogy lányát maga a gitáros hívta meg a koncertre, majd ő is volt az, aki rátalált a holttestre. Az édesanya azt is hozzátette, hogy a zenész fogta Kata kezét a mentők kiérkezéséig, amiért nagyon hálás.



A lány feltételezett cserbenhagyóját, a 20 éves V. Martint a rendőrök elfogták és őrizetbe vették.

A Bors információ szerint Martin ismerősei megdöbbentek a történtek miatt, mivel a fiút, normális, jó körülmények között élő fiatalnak ismerték. Elmondásuk szerint a fiú szakácsnak tanult, komolyan vette tanulmányait. Ezen felül szerette az autókat és a száguldást. A gyanúsított családját is megrázták a történtek.

A megvádolt fiatalt végül az autójáról letört visszapillantó tükör alapján azonosították, majd otthonában elfogták. A rendőrök őrizetbe vették, kihallgatták és indítványozták az előzetes letartóztatását is. Segítségnyújtás elmulasztása miatt indult ellene eljárás. Ha bűnösnek találják, akkor többéves börtönbüntetéssel is számolhat, ugyanis, ha bebizonyítják, hogy a fiatal nő életét az időben érkező segítségnyújtással megmenthették volna, ak­kor az három évet is jelenthet Martinnak a rácsok mögött – olvasható a borsonline.hu-n

A fiatalon elhunyt lányról a Tankcsapda a közösségi oldalán emlékezett meg.

Forrás: Bors, Tények

VISSZA A KEZDŐOLDALRA