A tánc világa is erősen vonzotta a debreceni születésű színésznőt

Korábban már láthattuk a színésznőt a Széchenyi István életét bemutató, A hídember című magyar filmdrámában, de feltűnt a nagy sikerű könyv alapján készült, Állítsátok meg Terézanyut! című filmben.

Karrierje Budapestre szólította, ám nem mindig húzta a szíve a színházba. A debreceni Ady Endre Gimnáziumban járt irodalom-dráma tagozatra, ahol a színészetet választotta, pedig nagy álma volt, hogy táncosnő vagy tánctanár legyen. Gyermekkora óta sportolt, sőt általános iskolában is a mozgást helyezte előtérbe: lovagolt, versenytáncolt, szertornászott, tollasozott, sőt még a mazsorettet is „kipróbálta” röpke hat évig. A középiskolát természetesen követte a Színművészeti Egyetem. A Radnóti Miklós Színházban töltött nyolc évet, majd Jordán Tamás kérésére a Nemzeti Színházban folytatta munkásságát; 2012 óta a Thália Színház társulatának a tagja.

Tempós év

A színpadon sokszor egymásra talált Csányi Sándorral, akivel például Ketten egyedül címmel Terrence McNally amerikai drámaíró darabját álmodták meg közösen a Thália színpadára, és játsszák a kétszemélyes művet. Három éve a Duna Televízió műsorra tűzte a Csak színház és más semmi című filmsorozatot, melynek sikere olyannyira töretlen, hogy már idén a negyedik (egyben utolsó) évaddal érkezik a magyar alkotás. Schell Judit tavaly új szerepekben is kipróbálta magát, de most kivételesen nem a színpadon. A Thália Színház felkérte művészeti vezetőjének, és a 2018-as Eurovíziós dalválasztó show, A Dal című műsor zsűrijében is helyet foglalt.

ND

Új oldaláról mutatkozik be a debreceni származású szépség Bali - A debreceni születésű Bódi Sylvi karrierjét nem mondhatjuk hétköznapinak. Szépségkirálynőként ismerte meg az ország, majd pár évvel később Az Év Playmate-jének választották, és a magazinok címlapján láthattuk viszont a fekete hajú szépséget. Ezt követően modellekkel összeállva közösen létr... Tovább a cikkhez

Sztárban Sztár: Sári Évi második lett Debrecen - „Ez egy nagyon boldog időszak az életemben” – árulta el az énekesnő. Vasárnap este véget ért az ország legnagyobb házibulija, a Sztárban Sztár. Hat évadot követően a műsorban szereplő hazai sztár-énekesek adásról adásra megmutatták, hogyan tudnak profiként zenei legendák bőrébe bújni. ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA