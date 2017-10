A szüreti sokadalomban vigadoztak az ovisok is

A szüreti mulatságnak hagyománya van a településen – régen is őrizték, most is próbálják továbbvinni a hagyományokat. A fiatal lányok és asszonyok, valamint az óvodások hetek óta készültek az utcákon előadott táncra.

A verőfényes szombati délutánon a kisbíró beszéde nyitotta meg a szüreti eseményt, majd a nagycsoportos óvodások mutatták be táncukat. Őket a felnőttek követték, akik szintén jókedvet varázsoltak az érdeklődők arcára. A nyugdíjas klub tagjai sem maradhattak el a fellépések sorozatából, ők is népdalokkal szórakoztatták az utcabelieket. Az öt szekérrel vonuló szüreti menetet csikósok vezették, ők csergettek és tartottak bemutatót tudományukból a zenés fellépők után. A szüreti menet végigjárta a falu utcáit, hét helyen álltak meg és adták elő műsorukat.

Ezzel azonban még nem ért véget a szüreti nap: a teleház elé utcabálra hívtak a szervezők minden mulatni vágyót, őket, és a szekerező fellépőket vacsorával – gulyáslevessel, birka-és marhapörkölttel, palacsintával – várták. A bálon Mándoki József és Szűcs Imre hajnalig zenéltek a mulatóknak.

