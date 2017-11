“A szúnyogháló sem mindig fogja meg a betolakodó rovarokat…”

Szerencsére nálunk otthon eddig még nem jelentek meg bogarak, rovarok, de ha lennének, akkor szúnyoghálóval, vagy rovarirtó szerekkel próbálnék védekezni ellen­ük.

Dobó Péter, tanuló

Sajnos, ismerős a probléma, mert nálunk is megjelentek ezek a csodás kis állatok. A szúnyogháló sem mindig fogja meg őket, ahol észrevesznek egy kis rést, már be is jutottak.

Kovács Gergely, tanuló

Ha találunk a lakásban, akkor összegyűjtjük egy kupacba, aztán pedig kidobjuk őket az ablakon. A kollégiumban sokkal egyszerűbb módszert alkalmazunk, eltapossuk mindet.

Kenyeres Kincső, tanuló

A koliban és otthon is találkoztam már poloskával. Leginkább elektromos csapdákkal védekezek ellenük, a fény odacsalja őket a csapdához, aztán szépen ropogósra sülnek.

Kormány Tamás, tanuló

