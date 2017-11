A szünet után esett szét a DVSC-TVP

A pillanatnyi forma, a mentális felkészültség, a taktika megválasztása, a kispad hossza, a koncentráltság, és még sok más, ami eldönthet egy meccset. A női kézilabda NB I. nyolcadik fordulójában, szerdán este, az újvárosi városi sportcsarnokban rendezett Dunaújváros–DVSC-TVP összecsapást a „szokásos” tényezők mellett egyéb dolgok is érdekessé tették. Mindkét egylet hasonló teljesítményt nyújtott eddig a bajnokságban, a Magyar Kupában is állva vannak még, és küzdenek az EHF Kupa csoportkörébe jutásért. Mindig lényeges, hogyan is tudja elkapni a fonalat egy csapat a kezdősípszó után – ezt szem előtt tartva, a Loki remek rajtot vett, Grigel és Hársfalvi két gyors találata után már 2–0-ra vezettek a debreceniek. Rögtön reagált az Újváros, bő öt perc játékot követően 3–3-mat mutatott az eredményjelző. A folytatásban még inkább rákapcsolt a hazai egylet, mely a 12. minutumban már 6–3-ra ment. Kapaszkodott a DVSC, sikerült is kiegyenlíteni, szűk öt perc volt hátra a szünetig, mikor 9–9 volt az állás. Sovány előnnyel mehetett pihenőre a Kohász, épp az ex-lokista Kazai Anita talált be, 11–10.

A második félidő elején ismét György László tanítványai akarata érvényesült, olyannyira, hogy a 42. percre már hatgólos fórban voltak, 18–12. Egyre fogyott az idő, a hátrány pedig ledolgozhatatlannak látszott. A hajrára sem tudott megújulni a piros-fehér gárda, 24–18-ra nyertek a Fejér megyeiek. A Debrecen vasárnap a Hódosban megvívja a román Craiova elleni kupameccs visszavágóját, amennyiben tovább akar jutni Tone Tiselj alakulata, akkor ennél többet kell nyújtania.

A tények

Dunaújvárosi Kohász–DVSC TVP 24–18 (11–10)

Dunaújváros, 600 néző. V: Horváth P., Marton B.

Dunaújváros: Tomasevics – Klujber 2, Kovács A. 3, Cifra 1, Micijevic 2, SZALAI 6, Kazai 3. Csere: OGUNTOYE (kapus), Nick, Takács D. 2, Bouti 1, Grosch, SZEKERCZÉS 4 (2). Edző: György László

Debrecen: Horváth-Pásztor – Varsányi 2, Punyko 3, BORGES-LIMA 5 (2), Pálsdóttir, Grigel 2, Hársfalvi 1. Csere: Lajtos (kapus), HAJDUCH 3, Sirián, Vantara-Kelemen 1, Csáki 1. Edző: Anton Tiselj

Az eredmény alakulása: 3. perc: 0–2. 9. perc: 4–3. 18. p.: 9–5. 26. p.: 9–9. 40. p.: 17–12. 47. p.: 20–13

Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 3/2

Mesterszemmel

György László: Két nagyon fáradt csapat küzdelmében mi kevesebbet hibáztunk, valamint jobb volt kapusaink teljesítménye. Óriásit harcoltak játékosaim, minden elismerést megérdemelnek.

Tone Tiselj: Nehéz a dolgunk, mert kevés játékosunk van. Erős a bajnokság, a Dunaújváros jobb csapat nálunk, de a jelenlegi helyzetünkben ez még inkább megmutatkozott, jobb játékosaik vannak.

