A szöveg „tétova”, a siker fix

„Mióta készülök, hogy elmondjam…” – aligha akad, aki ne tudná a folytatást. Lengyel Letíciának, a nyíregyházi származású énekeslánynak két hete az eddiginél is többet jelent a Tétova óda. A megzenésített Radnóti Miklós verssel elnyerte a legjobb énekhang címet a „Kedv, remények, trillák…” tehetségkutatón, amit negyedik alkalommal rendezett meg a Debreceni Művelődési Központ és a Kortárs Könnyűzenei Egyesület. A pályázaton négy kategóriában értékelték a produkciókat. A 19 éves Letícia harmadszor vett részt a versenyen, s már a második díjjal büszkélkedhet.

Régi vágy

Radnóti szerelmi vallomásának dallamai jó ideje érlelődtek a fejében, szívében.

Régi kedvencem e vers, de nem akartam elsietni a megzenésítést. Szerettem volna megvárni, míg megszületik bennem hozzá a zene. Nemrég ez megtörtént, így elhoztuk a megméretésre”

– nyilatkozta.

A Belvárosi Közösségi Ház színpadán a tavaly, baráti társaságból alakult Inverzió zenekar másik két tagjával Tiszlavicz Mátyás és Zalatnay Gréta (gitár) állt, illetve Fodor Csaba segítette a produkciót zongorajátékával. Az énekes választott verset a szervezők által kiemelten ajánlott alkotótól is. „Korábban kevésbé ismertem Wass Albert költészetét. Felütöttem a verseit tartalmazó kötetet, lapozgattam fel-alá. Először azzal a céllal, hogy megtudjam, milyen volt Wass Albert, mi foglalkoztatta, hogyan gondolkodott. Amikor észrevettem, hogy 4-5 versre visszatérek többször, mert megfog, akkor azt kezdtem el keresni, hogy melyik tud zeneileg is kihozni belőlem valamit. Az Őszi hangulatnál maradtam. A kedvenc részletem: Ha mi már nem tudunk remélni, / hadd tudjon hinni benne más: / hogy ezután is lehet élni, / hogy tréfa csak az elmúlás.”

Számok és hangjegyek

Letícia óvodáskora óta a nyíregyházi Vikár Sándor Zeneiskolában okul, tizenkét évig furulyázott, három éve kezdett magánének órákat venni, újabban pedig zongorázni tanul.

Legalábbis amikor ideje engedi – derült ki a beszélgetésből – a Debreceni Egyetem matematika szakán első éves hallgató előtt zárthelyi dolgozatoktól sűrű időszak áll. Ennek végeztével belehúznak a próbákba, hiszen az együttes fellépési lehetőséget nyert az Incognito Clubba, valamint 80 ezer forint hangszervásárlási lehetőséget. Egy elektroakusztikus gitárra és szintetizátorra van legnagyobb szükségük, amihez jó hozzájárulás ez az összeg. Letícia hangoztatta, tudományos pályára vágyik, ami a hivatást illeti, ám reméli, a zene is örökre a mindennapjai része marad. „Nem tudom elképzeni az életem zene nélkül. Kibontakozhatnak benne az érzelmeim, gondolataim. Ha épp arra van szükség, menekülés a világból, kikapcsolódás. Örömben még inkább felhúz. Bármilyen hangulatban támogat, mindenre gyógyír.”

