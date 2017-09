A szombathelyi munkavállalók lehetőségei

Szerencsére Szombathelynek is megvannak a maga nagyvállalatai, akik nagy létszámban alkalmaznak munkaerőt. Ezek a vállalatok szinte mindig keresnek új dolgozókat, de azért nem mindenfélét. Ha megnézzük, ahova legnehezebben találnak megfelelő embert és a legtöbb ideig nyitott a pozíció azok a mérnökállások. De azért nem kell elkeseredni akkor sem, ha nem villamosmérnök a szakmája. A két nagy ipari parkban, a Claudiusban és az Északiban bőven akad állás egyéb területeken is, például HR vagy gazdasági végzettséggel.

Ezek az ipari létesítmények kifejezetten színessé teszik a szombathelyi régió munkavállalási lehetőségeit. Minden cégnek szüksége van általános munkavállalókra is, de jó pár speciális feladatok ellátó embert is keresnek. Így aki egy kissé változatosabb munkalehetőségre vágyik, az jó eséllyel nézhet körbe ezekben az ipari parkokban.

De nem csak a nagyvállalatok, de a kisebb cégek is nagy számban keresnek munkavállalót. Ezeknél a vállalatoknál általában 1 emberre több munkafolyamat is szokott jutni, így itt kevésbé monoton munkával néz szembe az, aki ezen a területen helyezkedik el.

Persze mindig ott van a lehetőség, hogy a határ túloldalán vállaljon valaki munkát. A közelség és a jóval magasabb fizetés rendkívül csábító lehet. A városból sokan ingáznak át Ausztriába és így sokan kisbuszokkal indulnak. Ha az ember ott tervez elhelyezkedni lés mellett, megtartja a szombathelyi lakóhelyét akkor először mindenképpen érdemes tájékozódni, hogy hogyan tudja megoldani az ingázást.

Ami elmondható összességében a munkavállalósáról, hogy szombathelyi munka akadnak jó számmal. Több helyen is ezeknek a feltöltése a probléma inkább, nem pedig a munkanélküliség. Ha minden munkanélküli holnap találna magának állást, még akkor is maradna betöltetlen hely Szombathelyen. Bármennyire is próbálkoznak a cégek minden nyitott állásuk feltöltése egyelőre szinte lehetetlennek látszik. De ezzel a problémával nincsenek egyedül az országban, ez egy általános jelenség.

Így a szombathelyiek szerencsés helyzetben vannak, ha elhelyezkedés kerül szóba. Rengeteg féle munka vár rájuk relatívan jó fizetésért, de ha ezek mind nem lennének elegek, akkor bármikor dönthetnek úgy, hogy megcéloznak egy határon túli munkát, és bevállalva egy kis kényelmetlen ingázást megduplázzák fizetésüket.

