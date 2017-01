A szmoghelyzet is szóba került a legutóbbi közgyűlésen

– A levegő rossz minősége, a szálló por magas szintje miatt a hét elején Debrecenben is szmogriadót kellett elrendelni. Az elmúlt években volt-e olyan helyzet amikor nem a szálló por, hanem a nitrogén-dioxid-, vagy a kén-dioxid-szint emelkedett túl magasra? – tette fel a kérdést a múlt csütörtöki közgyűlésen dr. Szegedi István, az Együtt politikusa. Arról is beszélt, hogy Szegeden a hasonló állapot miatt ingyenessé tették a tömegközlekedést, Budapesten pedig azok az autósok, akik nem közlekedhettek, ugyancsak díjmentesen használhatták a BKK járműveit. – Itt kevésbé volt szennyezett a levegő, vagy kevésbé védjük a város lakosait, mint Szegeden, a fővárosban? – fogalmazta meg másik kérdését az ellenzéki politikus.

Sok a régi tüzelőberendezés

Dr. Papp László polgármester válaszában kifejtette: Debrecenben kizárólag a magas szállópor-szint miatt rendeltek még el szmog­riadót. Ez a mostani helyzet is szerencsére csak egy napig tartott, majd javult a mutató. Amennyiben hosszabb ideig lenne sűrű a füstköd, további intézkedéseket hoznának.

Dr. Szekeres Antal jegyző hozzátette: a szmogriadónak két fokozata létezik, a tájékoztatási és a riasztási, attól függően, mekkora a káros anyag koncentrációja. Arról is beszélt: Debrecenben nagyon sok olyan régi tüzelőberendezés működik, amelyek nagyban hozzájárulnak a magas szállópor-koncentrációhoz. Ugyanakkor, mivel a lakosság jó része nem rendelkezik alternatív fűtési rendszerrel, ezek használatát csak akkor lehet megtiltani, ha több napon keresztül fennáll a rossz helyzet. A tömegközlekedés ingyenessé tételéről is csak ilyen esetben van értelme dönteni – ismertette. Szavaiból az is kiderült: a szilárd tüzeléssel kapcsolatos szabályok betartását Debrecenben a közterület-felügyelet hivatott felügyelni.

