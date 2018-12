Énekes szólisták és énekegyüttesek csoportkörben a Pendely Énekegyüttes ereszti ki a hangját a döntőbe jutásért, míg a táncos szólisták és táncospárok kategóriában Majer Tamás, a Debreceni Hajdú Táncegyüttes tánckarvezetője fog színpadra lépni. Az utóbbinak a hortobágyi juhásztáncot kell bemutatnia; nagy az izgalom, hogy a zsűri és a közönség elvárásainak megfeleljen. – Az együttes ott van a döntőben, és meg akarom én is mutatni, hogy meg tudom csinálni! Engem a „hortobágyimról” ismernek, viszont másképp lesz felépítve a produkcióm, de ez maradjon titok. Az ember ha valamit magáénak érez, abba bele tudja élni magát. Én a szívemet-lelkemet beleteszem ebbe a táncba – hangsúlyozta Tamás.

Szigorú elvárások

– Szerintem szigorúbb elvárásai vannak a zsűrinek velem szemben. Nyilván hajdúsként is táncolok, így ebben az évadban most fogok negyedik alkalommal a színpadra állni. Szerintem ez szerencsés dolog, és ma is azon leszek, hogy valami újat mutassak – mondta Majer Tamás. Majd hozzátette, mennyire hisz a város segítségében:

Jól érzem magam a táncomban, látványos is, és szerintem a nézőknek szintén tetszeni fog. Nagyon bízom Debrecenben, a megyében és az országban, hogy szeretik a néptáncot, és az enyémet is nagyon fogják kedvelni”

– mosolygott a fiatal táncos.

A szokásokhoz híven most péntek este is várják a Hajdú Táncházba a lelkes énekes és táncos drukkereket, hogy együtt szoríthassanak a kedvenceknek.

