A sziromszobrok lenyűgöző kísérői

A Debreceni Virágkarnevál köré szerveződő egyhetes programkavalkád talán legvártabb pillanata a virágkocsik felvonulása. A monumentális sziromszobrok azonban önmagukban nem elegendőek a karneváli hangulathoz, 1966 óta majdnem minden évben táncosok, zenészek, gólyalábasok százai nyűgözik le a lelátókon ülőket vagy az élő közvetítést követőket. A helyi tehetségeken túl külföldi csapatok is örömmel vesznek részt a parádéban. Az olasz zászlóforgatók már úgy hozzánőttek a fesztiválhoz, mint virágszárhoz a levél, így idén is betekinthetünk a zászlóforgatás ősi, harci gyökereibe. Először mutatkozik be itt a francia White World. A lyoni gólyalábasok tündöklő fehér kosztümben adják elő grandiózus produkciójukat. A vonulók között van egy helyi csapat – a LedDance Hungary –, amely annak tudatával lép a cívisvárosi főút térköveire, hogy tavasszal a rijekai fesztivál közönsége előtt is előadhatja a koreográfiáját.

Kiviláglik a tehetségük, a fénylő kosztümben

A testvérvárosok iránti elköteleződés az egyik rendezőelv a külföldi csapatok virágkarneválra invitálásakor. Törekednek arra is, hogy a híres nemzetközi fesztiválok legjobbjait elhozzák a debreceni nézőknek – tudtuk meg a szervezőktől. Idén többek között cseh szteppelők, indonéz táncosok és zenészek, háromszáz török néptáncos gyerek, orosz, portugál és macedón folklóregyüttesek, a párizsi utcakabarékat idéző, tollas kosztümös revülányok, illetve cilinderes férfiak, valamint a hatvantagú kézműves maszkjairól és különleges jelmezeiről ismert világhírű Draške maškare csapat is vendégeskedik a virágba borult főtéren. Az utóbb említett horvátok a 2020-as év európai kulturális fővárosában, Rijekában hagyománynak számító fesztiválra meghívták az egyik helyi csapatot.

Maguk tervezik

A LedDance Hungaryt választották. Vezetőjük, Dér István szerint fontos szempont lehetett a szemvonzó kosztümjeinken, koreográfiáikon túl az is, hogy azon kevés helyi csapatok közé tartoznak, amelyek élő zenekarral vonulnak, ráadásul a neves Debrecen Big Banddel. A LedDance Hungary öt éve alakult, Dér István egy korábbi tánccsoportjával több külföldi fesztiválon járt, s a látottakból inspirálódva honosította meg hazánkban a fényjátékra hangsúlyt helyező „stílust”. Egy angliai színházban tevékenykedő ismerőse használt már hasonló technikát, így a segítségét kérte, illetve kínai kapcsolatai révén LED-szalagokat, világító karikákat és fényrudakat szerzett be, majd táncosaival megtervezték, s egy varrónővel elkészítették az első különleges eszközeiket. S bár azóta egyre többen használnak világító kiegészítőket, külföldi gyártók pedig már kínálnak kifejezetten ilyen koreográfiákhoz használható eszközöket, ők maradnak a saját ötleteiken alapulóknál. A karnevál délelőtti menetében abban a látványos, hangjegy formájú kosztümben tündökölnek majd, amelyet a város bálján már láthattak a szerencsés résztvevők. A Karneváléjen azonban „megvillantják” valódi profiljukat, és LED-es, UV-s fényes produkcióval állnak elő.

Itt sok ötlet, ott sok tehetség

Dér István beszélt a csapata életében jelentős, termékeny találkozásról. Egy éve alkotnak együtt a LESZ DANCE Tánc- és Sportegyesülettel. A Tóth Alíz irányította iskolában számos stílus – showtánc, társas, hiphop, látványtánc – tanulható, s az érdeklődő tehetségek a LedDance-hez szükséges mozdulatokat, technikát is elsajátíthatják. A karneválon velük együtt összesen 102 fő és a 40 tagú Debrecen Big Band vonul majd. Közülük körülbelül 30 fő pompázik este a LED-es jelmezben. A csapat legfiatalabb tagja Alíz lánya, a négyéves Maja. Elhangzott még egy érdekesség: a kosztümöket díszítő csaknem kétezer hangjegyet Alíz varrja fel a szoknyákra, miközben a szíve alatt hordja a virágkarnevál valószínűleg legfiatalabb résztvevőjét.

HaBe

Valóra váltott álmok

Dér István kicsi kora óta rajong a virágkarneválért, és szeretett volna egyszer a vonulók közt szerepelni, ezért hétéves korában elkezdett versenytáncot tanulni. Később e vágy teljesülése után nagyobbat álmodott: saját tánciskolát, amellyel gazdagíthatja a fesztiváli menetet. A város különböző tradicionális tánciskoláiban, majd a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában érettségizett, itt elvégezte a színpadi táncos képzést is. A Főnix rendezvényszervező kulturális menedzsereként ma már a karnevál szervezésében vehet részt, mindeközben televíziós műsorkészítést tanul.

