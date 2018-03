A színvonal alap, nem hangsúlyozzák

A pocsaji tejtermékeket gyártó Szentesi Zoltán azt látja, hogy az emberek már nem bíznak a reklámokban. Oly sokszor bizonyítódott már mindennek a fonákja…

– Éppen ezért, meg kell, hogy mutassam magam, s informáljam a vevőket arról, hogy az én termékem jó, ezért a csomagolásra is igyekszem mindazt rátenni, amit tudni lehet rólunk. A termékeink minősége szájhagyomány útján is terjed, filmesek, diákok, de még a miniszterelnök is meglátogatott már minket. Iskoláknak, óvodáknak, éttermeknek szállítunk a megyében. Örülünk, ha megmutathatjuk a gazdaságunkat. A boltokkal az a problémánk, hogy a külföldi tejek lenyomják az árat. A vevők pedig sajnos a boltban mindig az olcsóbb árut viszik. Pedig az vásárol jól ma ebben az országban, akinek van egy kis számtani tudása, ide­gennyelv-ismerete, s nem az akciók alapján dönt. Picit számolgatni kell: ha tudjuk, hogy 120 forint a tejesdoboz ára, s alig több, ha tejjel megtöltik, akkor a tej ára csak 20-30 forint lenne?

Állandó minőség

Egy termék tartósan és egyenletesen kiváló minősége az egyik, talán a legfontosabb feltétele a sikeres piaci jelenlétnek. Mi nap mint nap, alázatos munkával megdolgozunk fogyasztóink elégedettségéért, ezért marketing kommunikációnk erre külön nem tér ki – mondta Meszesi Zsolt (AVE Ásványvíz Kft.). Ennek eredményeként több országos és regionális kereskedelmi lánc fektetett belénk bizalmat, és palackozunk számukra egyedi címkés, úgynevezett saját márkás ásványvizeket. Viszont a 2005-ben a párizsi Aqua Expón szénsavas kategóriában elért első helyezésünket büszkén jelenítjük meg – emelte ki.

Tavaly nyáron mutatkozott be a Hajdúsági Modern Gazdák konzorciuma, amelynek 10 termelő között a Bold Agro Kft. is tagja. A szervezet célja, hogy élére álljon a helyi fogyasztás növelésének, ezért Debrecen különböző piacain való megjelenést tervezi.

HBN

Hosszú volt az út az ötlettől a hírnévig Debrecen - Mindannyian magyar termékeket gyártanak, és minden napjuk arról szól, hogy tökéletesedjenek. Az utóbbi években a magyar termékek népszerűsége mintha nőne. Olyan gyártókat és termelőket hívtunk meg a Napló-kerekasztal soron következő alkalmára, akik elkötelezettek a minőségi magyar term... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA