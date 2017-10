A színházművészet legjava az egyetemen

Az Egyetemi Színjátszó Találkozót idén V. alkalommal rendezik meg a Debreceni Egyetemen. A programok különböző helyszíneken október 17-21-ig biztosítanak majd szórakozást a színház iránt érdeklődőknek és kedvelőknek.

Költészet és standup

A -1. nap, vagyis a kedd Slam Poetry versennyel fog kezdődni, melyet nevezhetünk egyszerre költészetnek, stand­upnak, vagy akár színháznak is, ahol a slammerek feladata a nézők meggyőzése, szórakoztatása, elgondolkodtatása, megnevettetése vagy valamilyen reakció kiváltása.

A program másnap, azaz a 0. napon az Apolló mozi és a DESZínház közreműködésével a Malter Filmfesztivál rövidfilm válogatásaiból és annak díjkiosztójából fog állni. A verseny legjavát és a győztes filmeket a díjátadó keretein belül lehet majd megtekinteni. A Színházi találkozó hivatalosan 19-én fog kezdődni, amikor a résztvevőket Rác­kevei Anna, Jászai Mari-díjas Érdemes Művész, a Csokonai Színház igazgatója fogja köszönteni, majd a találkozót dr. Duffek Mihály professzor a Zeneművészeti Kar dékánja és dr. Laczkó Tibor professzor, az Angol-Amerikai Intézet igazgatója nyitja meg.

A programok színességét a társulatok különbözősége is mutatja, hiszen nem csak Debrecenből, hanem Pécsről, Budapestről, Győrből és Szegedről is érkeznek majd előadások, nem csak magyar, hanem olasz és angol nyelven is. A közönség részt vehet párkapcsolati mágikus utazáson, betekintést nyerhet a csehovi és godot-i világba, ahol három férfi próbálja felfejteni, hogy mi lett “A NŐ”-vel, láthatja a közkedvelt Kis Herceg történetének továbbgondolását, valamint megtudhatja, hogy milyen Tina Howe Museuma és a stadion gründolás.

Lesz konfliktus, Csontváry Magányos Cédrusának megelevenítése, akció színház, célokkal való szembenézés, tyúkólból való jelentkezés és végül de nem utolsó sorban szakmai beszélgetés. További információk és részletes program a www.deszinhaz.hu oldalon.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA