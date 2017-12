A szexuális zaklatások ügye volt az AP hírügynökség legkeresettebb híre az idén

Az amerikai hírügynökség csütörtökön tette közzé legkeresettebb sztorijainak listáját. E szerint a Harvey Weinstein filmproducer szexuális zaklatási ügyei nyomán kirobbant zaklatási botrányok sorozata érdekelte leginkább a hírfogyasztókat.

Az Oscar-díjas Harvey Weinstein a hollywoodi filmipar egyik legbefolyásosabb szereplője volt. A The New York Times október elején két, teljes oldalas oknyomozó riportot jelentetett meg róla, amelyben több színésznő vallott arról, hogy Weinstein évtizedeken keresztül “szexuális ragadozó” volt. A botrány magával rántotta a Weinstein-vállalatot, a producer ellen nyomozás indult Nagy-Britanniában is, majd a skandalum kirobbanása nyomán egymás után vallottak színésznők, akik szexuális zaklatások áldozatai voltak, s nem csupán Weinsteinéi. Világhíres színészekről, köztük például Dustin Hoffmanról derült ki, hogy szintén molesztálták kolléganőiket, Kevin Spaceytől pedig gyermekkorú kisfiúk molesztálása miatt vált meg a filmipar.

A Weinstein-ügy megrázta Európát is, ahol egymás után kerültek napvilágra hírességek, elsősorban filmes és színházi szakemberek zaklatási ügyei. A botránytól nem maradt mentes Magyarország sem.

Az AP hírügynökség második legkeresettebb “sztorija” Donald Trump elnökségének első, mozgalmas éve volt. Tavaly egyébként Trump sokakat meglepő választási győzelme volt az AP legkeresettebb híre.

A harmadik legolvasottabb történet a 2017. október 1-jén Las Vegasban egy countryzenei fesztiválon elkövetett lövöldözés volt, amely 59 halottat és 515 sebesült áldozatot követelt. Ez volt minden idők legnagyobb tömegmészárlása az Egyesült Államokban. A tettes a 64 éves Stephen Paddock nyugdíjas könyvelő volt, aki tettének elkövetése után öngyilkos lett. Az évtizedeken keresztül kettős életet élő Paddock tettének indítékaira azóta sem derült fény.

Az AP 1936 óta állítja össze az év legolvasottabb történeteit. Az első összeállításban a pálmát az Egyesült Királyság uralkodójának, VIII. Edwardnak a lemondása vitte el.

