A szervezetünkre is hat a holdfogyatkozás

Ugyanakkor felhívta a figyelmet a ritka csillagászati jelenség élettani hatásaira is:

– Ilyenkor hajlamosak vagyunk a gyulladásosokra, fájdalmakra, ödémásodásra, alvászavarra, valamint a vérzéses problémákra. Idegrendszerünk is labilisabb, emiatt ingerültebbek lehetünk, akár agresszívabbak is. Így különös körültekintéssel közlekedjünk, vezessünk járművet, induljunk el idejében, útvonalunkat tervezzük meg jól – sorolta Tóthmartinez Adrienne, aki lelki tényezőkről is beszélt.

– Az elrejtett, eltitkolt dolgaink, régi sérelmeink, haragos ügyeink a felszínre kerülhetnek. Fontos kérdésekben most nem érdemes döntést hozni, mert az indulatok elhomályosíthatják a tisztánlátást. Ugyanakkor alkalmas időpont az önvizsgálatra, a befelé fordulásra, a relaxálásra, a kreativitásra.

KZS

