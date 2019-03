A szervezettségünkben és a kontráinkban bízva

Megkezdi a 2020-as Európa-bajnokságra kvalifikáló selejtezősorozatát a magyar labdarúgó-válogatott: csütörtökön 20 óra 45 perckor Nagyszombatban Szlovákia lesz Balogh Norberték ellenfele.

A mérkőzés esélyeiről, és személyes várakozásairól Kozma Mihályt, a Debreceni Sportcentrum labdarúgó-szakosztályának vezetőjét kérdeztük meg.

Erősebbnek tűnnek, de…

– Természetesen magyar szurkolóként reménykedem, ám mint szakmabeli már visszafogottabb vagyok – mondta a szakember. – Nagyon erős játékosállománnyal rendelkezik az ellenfelünk, de ha mi sikeresen romboljuk a játékot, és abból ellentámadásokat is tudnánk vezetni, akkor egy döntetlenre „jók lehetünk”, amivel én már nagyon elégedett lennék – jelentette ki a tréner, aki a szervezettséget is hangsúlyozta. – Úgy vélem, nem mi fogjuk irányítani a mérkőzést, de a szurkolótáborunk rengeteget segíthet nekünk, hiszen sok magyar lesz kint a stadionban. A szlovákok erősebbnek tűnnek, azonban egy selejtezősorozat kezdetén nagyon fontos lenne, hogy ne kapjunk ki. Az első meccs a folytatásra is kihatással lehet, például az önbizalmunk szempontjából. Már csak ezért is reménykedem egy döntetlenben, sőt titkon a szoros győzelemben is – fogalmazott Kozma Mihály, akitől azt is megkérdeztük, a várhatóan felfokozott hangulat nem hat-e majd bénítóan a játékosainkra.

A középpályán dől el

– Úgy vélem, a magyar szurkolók biztatása csak feldobhatja a válogatottunk tagjait, és azt sem hiszem, hogy a történelmi múlt okán bármilyen atrocitás érné labdarúgóinkat. Sokkal inkább tartok attól, hogy esetleg a rendfenntartó erők okoznak majd valamilyen galibát a stadionon kívül a szurkolóinknak. Sajnos, ott előfordulhat valamilyen összezördülés – árulta el.

Kozma szerint egy bizonyos csapatrészen mindenképpen sok múlik majd.

– Sokat várok Marco Rossi csapatának a középpályájától, kulcskérdés lesz, hogy ott mennyire tudjuk megszűrni a szlovák támadásokat, illetve mennyire tudunk ott gyorsan ritmust váltani és ellentámadást indítani. Ennek a csapatrésznek rendkívül fontos szerepe lesz, meglátjuk, mennyi labdát tudunk majd szerezni ott. Ha nagyon beszorulunk a saját kapunk előterébe, akkor nehezen tudjuk eljuttatni a labdát a csatároknak, s úgy nehéz veszélyesen játszani. Mindenképpen erősnek kell lennünk középen, és akkor sikeres lehet a nemzeti csapatunk – zárta mondandóját Kozma Mihály.

