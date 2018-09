„A szerencsésebb csapat nyert”

Józsa SE–Egyeki SBSE 3–3 (1–1)

30 néző Vezette: Berettyán Z. (Kertész F., Dávid A.)

Józsa: Fejér G. – Ale M., Bucskó I., Lukács L., Szilágyi I., Papp R., Iványi D., Kalina L., Nyerges D. (Szabó M.), Brehószki B., Borbíró D. Edző: Szabó László.

Egyek: Kalóz I. – Újvári K., Zsólyomi D., Len Sz., Illés J., Torma S. (Bruck D.), Lipták M., Farkas Cs., Farkas Z., Farkas 2Z., Csala R. Edző: Farkas Zoltán.

Gól: Nyerges D., Brehószki B., Szabó M., illetve Farkas Z., Csala R., Torma S. Jók: Iványi D., illetve Lipták M., Illés J., Kalóz I., Farkas Z., Csala R. Kiállítva: Borbíró D., illetve Farkas Z. Ifi: 1–0.

Szabó László: Ha a helyzeteket ki tudnánk használni sokkal könnyebb dolgunk lenne és eredményesebbek lehetnénk.

Farkas Zoltán: Végre felszabadultan és jól fociztunk. Idegenben rúgtunk három gólt, amivel három meccset meg lehetne nyerni, de sajnos még ez sem sikerült mert a kilencvenharmadik percben a hazaiaké volt a végső szó. Reméljük a javulás útjára lépünk és a jövőben jönnek a győzelmek is. Az esti sportbálhoz jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki eljön.

Polgári VSE–Pentafrost SE 2–1 (1–1)

100 néző Vezette: Pósa Zs. (Nagy L., Nagy T.)

Polgár: Bodolai B. – Berki A. (Tóth K.), Dobó V. (Pók D.), Csorba T. (Polonkai L.), Nagy L., Sebők G., Vaszilkó A., Bene L., Bozsányi T. (Szarka Z.), Murák K., Tóth A. (Rontó D.) Edző: Kövér Zsolt.

Nyírmártonfalva: Bodnár S. – Szemán B., Kiss G. (Havrilla I.), Tóth T., Dobrai G. (Tóth 2T.), Jónizs A., Tóth G., Szemán T., Szemán B., Szakály P. (Bálega Cs.), Fekete S. Edző: Konyári Sándor.

Gól: Bozsányi T., Csorba T., illetve Tóth T. Jók: Senki Ifi: 0–2.

Kövér Zsolt (Később nyilatkozik)

Konyári Sándor: Ennyi volt, ez így nem mehet tovább.

Görbeházi K.S.E.–Nyíracsád Petőfi SE 3–2 (1–2)

50 néző Vezette: Forgács K. (Orosz J., Jóni T.)

Görbeháza: Szilágyi K. – Toronyai L., Tóth A. (Barkó S.), Hajdu R., Siket Gy., Kiss S. (Halász Á.), Kiss K. (Nagy Cs.), Tóth P. (Kurucz L.), Ilyés Z., Csele G., Vajda S. (Kovács J.) Edző: Ronkovics Tamás.

Nyíracsád: Klenik D. – Keczán K., Klenik Gy., Csík R., Béres Cs., Maczó Cs. (Káposztás D.), Maczó K., Gugg K., Bilda J., Kovács M. (Balogh T.), Csecsődi I. Edző: Kedves György.

Gól: Toronyai L., Kurucz L., Hajdu R., illetve Maczó K.(2) Jók: Mindenki, illetve Senki Ifi: 2–0.

Ronkovics Tamás: Jól kezdtük a mérkőzést. Ahogy elterveztük jól letámadtunk és a kezünkbe helyeztük az irányítást. Meg is szereztük a vezetést, utána jött sajnos a szokásos rövidzár. Két hibánkat kihasználta az ellenfél és így már ők álltak nyerésre, akár el is dönthették volna a mérkőzést, de a szerencse most mellénk állt és a végén tudtunk fordítani. A szerencsésebb csapat nyert. Sok sikert kívánok a Nyíracsád csapatának.

Kedves György: Nem volt meg a keretünk, ezért a felnőtt csapatot ifistákkal kellett kipótolnunk. Ez nyilván azért volt mert sok játékosunk betegséggel küszködött. Ennek következménye az volt, hogy a csapat nem tudott úgy teljesíteni, ahogy szerettük volna. Az ifi játékosainknak nagyon gratulálunk a mai teljesítményükhöz.

