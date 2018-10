A személyi szabadság és a család védelméért

A Protestáns Műhely a KDNP-n belül szellemi műhelyként jött létre, s a Kereszténydemokrata Néppárt munkáján belül a protestáns hitvallású, érzelmű választópolgárok közös gondolkodására hivatott – mondta Jámbor Ferenc, a Kereszténydemokrata Néppárt debreceni szervezetének elnöke.

Jámbor Ferenc kiemelte, a mai Magyarországon, és főleg az Európában érezhető nemzetközi hatások miatt nagyon fontos a keresztyén gondolkodásmód, szemlélet hétköznapi életbe való átültetése, elsődlegesen a személyi szabadság, a család, a házasság védelme. Ebben a PM-nek nagy feladata lesz a jövőben is. Hangsúlyozta, a PM ökumenikus jellegű szervezet, mely a Szentírás egyetemessége, és a szeretet mint összetartó erő alapján végzi közéleti tevékenységét. Majd idézte az alapítólevél ma is érvényes gondolatait: „a történelmet formáló isten iránti engedelmességgel, az Úr Jézus Krisztusba vetett hittel, a szentlélek által táplált evangéliumi reménységgel tekintünk hazánk jelenére és jövőjére, s közéleti elkötelezettséggel munkálkodunk az egész nemzet felemelkedésén”.

Szombaton a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében tartott ünnepi megemlékezésen a korábbi elnökök emlékplakettet vettek át, köztük Dr. Horkay György, aki napjainkig a Protestáns Műhely regionális szervezője. Mint Horkay György a sajtótájékoztatón elmondta, 24 éve kapcsolódott be az itt folyó munkába, 1996-tól néhány évig elnökként. Céljuk akkor is, most is az, hogy a kereszténydemokrata eszmerendszert gazdagítsák. Szintén kihangsúlyozta, a Műhely ökumenikus jellegét, amely azt jelenti, a tagok egymást gazdagítják saját értékeikkel. Szellemi műhelyükre mint lehetséges hídra tekintettek, amely összeköti a politika résztvevőit.

Horkay György felidézte a Műhely történetének fontosabb állomását, néhány kiemelkedő eredményét, melyeket a jubileum alkalmából megjelentetett kiadványban is összefoglaltak.

Mi a feladata a jelenben a Műhelynek? – tette fel a kérdést, s válaszában megfogalmazta, ma is lényeges protestáns testvéreik figyelmét felhívni arra, hogy a Fidesz-KDNP szövetségben megtalálják mindazt az értéket, amit ők is fontosnak tartanak.

