„A személyes történetek mindig megérintenek”

Tavaly év végén jelentették be a sajtó munkatársainak, hogy újabb okos élelmiszer jelenik meg a boltokban. Csaknem 1,5 millió lelassult emésztési tranzittal küszködő magyar embernek nyújthat élelmiszer alapú megoldást problémájára egy új, innovatív kenyér. Erről is kérdeztük Szakács Tamást, a Hajdúsági Sütödék Zrt. vezérigazgatóját, az Okos Élelmiszerek Kft. ügyvezetőjét, a Smart Food élelmiszer- és egészség koncepció megálmodóját.

Mikor evett utoljára kenyeret?

Ma reggel.

Megtudhatom, hogy milyet?

Eléggé kenyeres vagyok. A hagyományos típusokat szeretem, de mióta a Vitajó cipóink piacra kerültek, 80 százalékban ezek közül választom valamelyiket. Ahogy sok ezer ember az elmúlt másfél évben, a mi családunk is rászokott a Vitajó cipókra. Finomak és én igazán tudom, hogy a bennük lévő egyedi ásványianyag- és vitaminkombináció mennyire támogatja az egészséget.

Tavaly év végén jelentették be, hogy Ritmus márkanéven újabb okos élelmiszert vezetnek be a piacra. Ez is változtathat majd a család kenyérfogyasztási szokásain?

Kifejezetten kedvelem az új terméket. Íze, karaktere miatt bizonyosan az asztalunkra kerül majd. Ugyanakkor – mondhatom hál’ istennek – a szűk családban senkinek nincs szüksége a termék speciális élettani hatásaira.

Nem úgy csaknem 1,5 millió embernek. A becslések szerint ennyien szenvednek rendszeresen vagy visszatérően Magyarországon a lelassult emésztési tranzit, köznapibb elnevezésén a székrekedés, következményeitől. Hogyan jutott eszébe, hogy ilyen egészségügyi, élettani funkciókkal ruházzanak fel egy kenyeret?

Az ezredfordulón gondolkodtam el azon, hogy milyen, az emberek számára hasznos plusz szolgáltatást nyújthatnánk alapvető élelmiszerekkel, elsősorban sütőipari termékekkel. Kenyeret, péksüteményt a lakosság döntő része rendszeresen fogyaszt. Úgy gondoltam, e termékkör kiváló hordozója lehet meghatározó élettani, egészséget támogató megoldásoknak. Az egészségükre napjainkban már nagyon sokan odafigyelnek.

Miben segít a Ritmus, mitől egyedi ez a termék Európában?

Idehaza 1,5 millió, a fejlett világban többszáz millió ember szenved a lelassult emésztési tranzit életminőséget rontó tüneteitől. Kimutatták, hogy akiknek ilyen problémájuk van, azok ritkábban utaznak, kerülik az intim kapcsolatokat, munkavégzésük során figyelmetlenebbek, gyakran hullámzó a hangulatuk és nem tudják megfelelően kipihenni magukat. Nem csoda, hiszen kellemetlen tünetekkel kell együtt élniük. Nagyon figyelemre méltó, hogy az érintettek csaknem 70 százaléka nő. A probléma méretét jól jelzi, hogy csak az Amerikai Egyesült Államokban évente egy funkcionális emésztési tünetegyüttes, az irritábilis bél szindróma (IBS) tüneteinek enyhítésére 27 milliárd dollárt költenek. Az IBS három alcsoportja közül kettőben fő tünetnek számít a székrekedés. Ez messze nem az érintettek teljes köre. Kevesen tudják, hogy a lelassult emésztési tranzittal érintettek csak kevesebb, mint 20 százalékánál egy konkrét betegség tünete a székrekedés. Az esetek több mint 80 százalékában okként a modern életmód és táplálkozási szokás tehető felelőssé. Mindig több faktor áll a háttérben, amibe – a teljesség igénye nélkül – szerepet játszik az életkor, a táplálkozás, az általános életmód, a mozgáshiány, a folyadékpótlás anomáliái, a stressz, vagy éppen gyógyszerek mellékhatásai, esetleg speciális élettani helyzet (például fogyókúra, mozgáskorlátozottság, terhesség) is. A Ritmus kenyér attól egyedi, hogy speciális összetevőjének köszönhetően élelmiszer alapú megoldást kínál, ráadásul úgy, hogy nem kell változtatni az életmódon és a táplálkozási szokáson.

Tudományosan mennyire megalapozottak a termékeik?

A Smart Food (Okos Élelmiszer) elnevezésű kutatási programunk szakmai alapelve, hogy a termékek tudományosan tervezettek, finomak, és tudományosan igazoltan kedvező élettani hatásúak legyenek. A Ritmus esetében a kutatásokat követően igényes tudományos elrendezésű, úgynevezett III-as fázisú humán klinikai vizsgálatnak vetettük alá a termékjelöltet. Csaknem 200 embert vontunk be a placebokontrollált, kettős vak, randomizált nyolchetes vizsgálatba. Az eredmények nagyon meggyőzőek. A termék erős szignifikancia-szinttel, jelentősen kedvezőbb hatást fejtett ki az önkéntesekre, mint a placebo termék. Az orvosok és önkéntesek véleménye egyöntetű volt a hatékonyságról.

Az ember természetesen nagyon örül a jó klinikai eredményeknek. A nagy objektivitásra törekvő vizsgálatoknál azonban engem érzelmileg sokkal jobban megérintenek a személyes tapasztalatok, történetek. A Ritmus piaci bevezetését megelőző termékkóstoltatások során kéretlenül is kaptunk visszajelzéseket a hatékonyságról. Mindig összeszorul kicsit a szívem, ha értesülök arról, hogy új okos élelmiszerünk valakiknek megint segíteni tudott. Ez egy elmondhatatlanul jó érzés. Megerősít minket abban a hitünkben, hogy van értelme és az emberek számára haszna a munkánknak.

