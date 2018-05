A szélsőségekről is beszélnek a pocsaji termelők

Vesza Sándor gazdálkodó elmondta, hogy már mindent elvetettek, a magvak időben a földbe kerültek. Ez teljesen rendben van május közepéhez közeledve, az azonban nincs rendjén, hogy április végén már 30 fok fölötti hőmérséklet legyen, ilyenre nem is emlékszik a sokat tapasztalt gazda. Mint mondja, voltak szélsőségek korábban is, de gazdálkodása során – ami nem mostanában kezdődött – nem emlékszik tavasszal ilyen huzamos ideig tartó magas hőmérsékletre, amely szárazsággal is párosul.

– A kapásnövényeknél a gond pillanatnyilag még nem jelentkezik, viszont az őszi kalászosoknál, az őszi káposztarepcénél nagy gondokat okozhat, ha nem lesz rövid időn belül nagyobb mennyiségű csapadék – tette hozzá Vesza Sándor.

Repce az akáccal

Nagy Zoltán gazda elmondása szerint szegényes termésre lehet számítani, ha marad a szárazság. A kukorica és napraforgó vetésével már végeztek, a kelés foltos a napraforgónál, a talaj előkészítése nem úgy alakult, ahogyan szerette volna.

– A repce együtt virágzott az akáccal, ilyet se láttam még – így Nagy Zoltán.

Az árakra még gondolni sem mernek. Ha öntözni szeretnének, az milliós költség lenne, és nem biztos, hogy megtérülne. A talaj felső rétege kiszáradt, reménykednek, hogy ha kapna egy kis nedvességet, jobban fejlődne.

