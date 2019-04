A Szekszárd ellen folytatja a HTE

Az utolsó forduló eredményeitől függetlenül (melyet a Böszörmény már lejátszott korábban az Astra ellen) eldőlt, hogy az alapszakasz 3. helyén végeztek a hajdú-bihariak.

Fotó: Kovács Gábor

A két nyert mérkőzésig tartó bajnoki elődöntőt a második helyezett Szekszárd együttesével fogják vívni. Az első összecsapásra Húsvét hétvégéjén kerül sor idegenben. (Ha 2. lett volna a HTE, akkor is a Szekszárd ellen játszott volna, csak akkor otthon kezdtek volna a böszörményiek.) A másik ágon az 1. helyezett Astra fog megmérkőzni a 4. helyezett Tolnával a bajnoki döntőbe jutásért.



„Dicséret illeti a csapatot, a hozzáállás és a játék miatt is. A támadójátékunk hatékony volt, akár több gólt is szerezhettünk volna. A védekezésünkben voltak gyengébb periódusok, de jó kapusteljesítmény járult hozzá ahhoz, hogy kapott gól nélkül lehoztuk a találkozót. Örülök, hogy a fiatalok is jól szálltak be a mérkőzésbe. Gratulálok a lányoknak!” – értékelt Quirikó Vivien, a HTE vezetőedzője.

