A szakképzés célja: valós piaci esélyek és biztos megélhetés

A tanévkezdés két meghatározó körülménye az, hogy a szakképző központok immár az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz tartoznak, míg Debrecenben (ahol a „4. ipari forradalom zajlik”) töretlen a gazdaság fejlődése és a cégek letelepedése. A DSZC emiatt még nagyobb lendülettel igyekszik erősíteni az érintettek pályaorientációját, s ennek során már az 5–7. évfolyamos iskolásokat is megszólítják a helyes választás érdekében.

„Szomjazik” az építőipar

A DSZC csak olyan szakmákat hirdet meg, amelyeknek munkaerő-piaci értékük van. Ugyanakkor a hamarosan megtartandó szülői értekezleteken, konferenciákon azt is elmondják, hogy melyek azok a cégek, amelyek életpályát tudnak nyújtani a tanulóknak.

– Ilyen például az építőipar, amely szomjazza a jó szakembert, és olyan technológiai megújuláson ment át, amely révén szinte élvezet benne dolgozni. Sőt, jól is lehet keresni vele – mutatott rá Tirpák Zsolt. Jelezte azt is, hogy – történelmi lehetőségként – szeptember 26–28-án Magyarország rendezi az EuroSkills idei versenyét, amelyre a helyi iparkamara és a DSZC is indít majd buszokat.

Bőséges ösztöndíjazás

A Napló kérdésére, hogy ösztöndíjak is segítik-e a diákokat, a főigazgató elmondta: hamarosan megjelenik a kormányrendelet arról a listáról, amely a 20 „hiány”-nak minősített szakmát ismerteti. Az ezekben tanulókat is ösztöndíj illeti meg, akárcsak a jó tanulókat. De emellett fizetést, tanulószerződést és céges ösztöndíjat is kaphatnak a diákok, így összesen akár havi 70 ezer forintot is hazavihetnek a tanulás mellett.

Tirpák Zsolt mindemellett hangsúlyozta: az új cégek a DSZC-nek is kihívást jelentenek, és az intézményei oktatóitól is folyamatos ön- és továbbképzést követelnek. Sok vállalat ugyanakkor eszközökkel és berendezésekkel is segíti a szakiskolákat.

Autószerelő is kevés van

Megtudtuk azt is, hogy a mostani tanévben prioritást élvez a gépészet, az elektronika, az informatika és az üzleti szolgáltatások. Szakmákra levetítve, a 20-as listán idetartozik többek között a gépgyártás-technológiai, a mechatronikai és az automatikai technikus, valamint a szoftverfejlesztő, az autószerelő és a CNC-gépkezelő is.

A konkrét szakmanépszerűsítő programok sorában pedig elsőként szeptember 12-én szakmai és pályaválasztási konferenciát tart a Kölcsey Központban a DSZC, az innovációs minisztérium és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal. November 6-án rendezik meg az „Építsd a jövőt!” című programot a régi Povolny-szakiskolában, míg november 28-án lesz a „Mi a pálya?” műszaki pályaválasztó fesztivál a sporttudományi oktatóközpontban. A Szakmák éjszakáját 2019. április 12-re tervezték – ismertette Tirpák Zsolt, aki szerint Debrecenben a pezsgő a gazdasági élet és a fejlesztések révén a valós piaci esélyek mellett biztos megélhetés vár a fiatalokra.

