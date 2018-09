A szakképzés a jövő megélhetésének lehetősége

A cívisváros oktatási rendszere komoly bázisa annak a gazdasági fejlődésnek, amelyhez nélkülözhetetlen a naprakész tudás – derült ki a Regionális Szakképzési és Felnőttképzési Centrum szerdai tanévnyitó konferenciáján, melyen több száz érdeklődő vett részt.

Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatója a megnyitó beszédében elmondta, a konferenciasorozat Miskolc és Pécs után érkezett Debrecenbe, a következő helyszíne pedig Budapest és Zalaegerszeg lesz. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a szakképzés lehetőségeire, és ezáltal a köznevelés, a szakképzés és a vállalatok fórumává váljon.

– Fontos, hogy a régióban megjelenő cégek kapcsolatban legyenek az egyetemmel és a középiskolákkal is, hiszen a cél olyan képzési rendszer kialakítása, amely kiszolgálja a munkaerőigényt – hangsúlyozta Komolay Szabolcs alpolgármester.

– Debrecenben egy olyan, sikeres gazdaságfejlesztési program közepén állunk, ami tudatos stratégiai tervezés eredménye – mondta Komolay Szabolcs alpolgármester szerdán, a Regionális Szakképzési és Felnőttképzési Centrum konferenciáján. – Debrecen és a régió egyik meghatározó adottsága az oktatási rendszer, ami a gazdaság fejlesztésének fontos bázisa lesz a jövőben, hiszen az oktatás fejlesztésének stratégiája a nagy tudást igénylő munkaerőképzést célozza meg. A gazdasági fejlődést igazolja az a hatezer új munkahely is, ami az oktatási bázisnak köszönhetően született a régióban. Fontos, hogy a régióban megjelenő cégek kapcsolatban legyenek az egyetemmel és a középiskolákkal is, hiszen a cél olyan képzési rendszer kialakítása, amely kiszolgálja a munkaerőigényt.

A szakképzésből kikerülve naprakész tudásra van szükség, ezért nagy felelősség hárul az oktatás szereplőire is”

– hangsúlyozta az alpolgármester.

A jövő szakmái

– A Z-generációs gyerekeknek az oktatás során már olyan szakmákat kellene elsajátítaniuk, amelyek 65 százaléka még nem is létezik. Ez az oka annak, hogy a vállalatok nem szakmákról, hanem képességekről, készségekről beszélnek, ezt kell szem előtt tartani az oktatás szempontjából – hívta fel a figyelmet Pölöskei Gáborné szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár.

Fotó: Derencsényi István

– A munkaerőpiac kiszolgálása jelenleg azért jelent problémát, mert újabb feladatokat ad az oktatásnak és a felnőttképzésnek is. A szakképzés a jövő megélhetésének lehetősége. A régióban még mindig magas a végzettség nélküli iskolaelhagyások száma, és a felnőttképzésre is viszonylag kevesen jelentkeznek a nemzetközi statisztikák szerint. Ezeket a problémákra azért kell figyelmet fordítani, mert nagy jelentőségük van a gazdaság fejlődésében – tette hozzá.

Szélesednek a szakmák

– Az elmúlt két hónapban öt új szakmakérelem került a minisztériumhoz. A Magyarországon bejegyzett 760 OKJ-s szakmával ellentétben a finn példát kell követnünk: ott a 150 bejegyzett szakmát 100 alá fogják csökkenteni a jövőben, mert a szakmák szélesítése a cél. Ez a tendencia Magyarországon is elkerülhetetlen lesz, mivel az OKJ-nak ki kell elégítenie a digitális kompetenciaigényt is – folytatta az államtitkár.

Debrecen példaértékű

Pölöskei Gáborné kiemelte: a Debrecenben épülő BMW-gyár egyben kihívás és lehetőség is a városnak, hiszen egy ilyen mértékű beruházás felhívja a figyelmet a szakképzés fontosságára.

Fotó: Derencsényi István

Példaértékűnek nevezte a Debreceni Szakképzési Centrum, a városvezetés és a vállalatok összefogását, munkájuk hatékonyságát. Úgy fogalmazott: a gyár épülésével a szakképzést is át kell alakítani.

A megye élen jár

Dr. Skultéti Éva, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára szerint a pedagógusok mellett be kell vonni a családokat is a pályaorientációba, segíteni a gyereknek a megfelelő szakma kiválasztásban. Hajdú-Bihar élen jár, hiszen a megyében jelenleg 55 ezren tanulnak szakképzésben, és a tanulószerződések száma is sokkal magasabb az országos átlagnál. Ez a tendencia teheti könnyebbé a jövőben, hogy a megnövekedett vállalati igények utánpótlását biztosítani tudják.

– Szakál Adrienn –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA