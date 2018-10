A szabadságvágy szimbóluma

Forradalmat vívni, történelme írni a hősök kiváltsága. Nekünk, magyaroknak sok hősünk van. Faludy Györggyel szólva: „1703, 848, 56, egyszer minden száz évben talpra állunk kínzóink ellen”. Legélénkebben ’48 és ’56 hősei élnek az emlékezetünkben, utóbbiak szerencsére még közöttünk is. Nemzeti ünnepeink között két, a modern kori Magyarország alapértékeiért küzdő vesztes, ám mégis dicsőséges és történelmet vívó forradalom, a ’48-as és az ’56-os kapott kiemelt szerepet – fogalmazott dr. Papp László polgármester a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója tiszteletére tartott ünnepi közgyűlésen a Kölcsey Központban.

– Nem engedhetjük meg, hogy 1956 szellemisége és értéke veszítsen jelentőségéből. Már csak azért sem, mert a rendszerváltás utáni Magyarország szellemi-ideológiai értékrendje ’56 októberében született – fogalmazott a városvezető, s folytatta azzal, hogy ennek okán mi magunk is ’56 örökösei vagyunk, akik felelősséggel viseltetünk az akkori áldozatokért.

Az Emberjogot a népnek! kiáltás is elhangzott abban az ünnepi műsorban, amit a Csokonai színészei mutattak be az ünnepi közgyűlés közönségének. „Leromboltuk a ruszki szobrot!” – idézték a művészek az 56-osokat, s aztán jött a kétely, ez csak hősködés vagy sikerül az áhított változás?! Most aztán tényleg van jelentése a sokszor hallott kommunista eszmének: „Tiéd az ország, magadnak építed!” – idézték fel az elődök gondolatait.

Sorsfordító volt

Október 23. bizony nem egy hosszú hétvége egyik napja volt, hanem a magyar nemzet történetének egyik legkiemelkedőbb pillanata, és igenis van felelősségünk abban, hogy ez a nap örökké a magyar szabadságért való soha véget nem érő küzdelem emléknapja legyen – mondta Papp László polgármester. Hozzátette, ma Európát az a ’68-as nemzedék irányítja, amelyiknek nem egy tagja szimpatizált a magyar forradalmat eltipró Szovjetunióval és a kommunista eszmékkel. Az a nemzedék, amely ma is bocsánatos bűnnek tartja mindazt, amit a kommunista eszmerendszer fenntartása érdekében követett el az emberiség ellen. De ők soha nem éltek kommunista elnyomás alatt, a szabad nyugaton könnyű volt forradalmárnak lenni. Mint kifejtette a világtörténelemben is sorsfordítóak voltak a Magyarországon történt események, még a forradalom után négy évvel sem maradtak szó nélkül.

– John Fitzgerald Kennedy 1960-ban, az elnökválasztás után így emlékezett: „1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs még egy nap, mely világosabban mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt – bármily kicsi is a siker esélye, s bármily nagy is az áldozat, amit követel” – idézte a polgármester.

Köszönték a városnak

Az esemény keretében adták át Debrecen város Csokonai-, Hatvani-, Hajós Alfréd-, valamint Boncz László-díjait. A hagyományok szerint a város október 23-án azon polgárait köszönti, akik kimagasló értékeket hoztak létre a tudomány, a művészet, a környezetvédelem és idegenforgalom, az egészségügy, a szociális tevékenység, a sport vagy az építészet, valamint a gyermekvédelem, gyermekjólét, családsegítés, idősgondozás és a fogyatékos személyek ellátása, valamint az egészségügyi alap- és szakellátás, az egészségmegőrzés területén. A díjazottakról szóló kisfilmeket látva, megértve azokat a gondolatokat, amiket megfogalmaztak, Papp László polgármester örömmel emelte ki, hogy kitüntették Debrecen „leggazdagabb” embereit.

– Szellemi, érzelmi, elhivatottságbeli tekintetben mindenképpen Debrecen leggazdagabb embereit tüntettük ki, ez derült ki számomra a köszönő üzenetekből. Jó érzés azt hallani, hogy a város olyan emberek teljesítményét ismerte el, akiknek a köszöneteiben mindig ott szerepelt Debrecen. A városnak köszönték meg azt a teljesítményt, amelynek a keretét megadja a város, de mégis az egyéni tudás, a hivatás, a közösség iránti szeretet teljesítette ki – mondta a városvezető. A szabadságvágy ma is élő szimbólumának emléknapján tehát a kitüntetettek átvették a díszoklevelet, majd egy-két gondolattal fordultak a közönség felé.

