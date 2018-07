A szabadság nagykövetei a Campus Fesztiválon

Az egész napos kikapcsolódást biztosító Campuson a hazai zenei élet meghatározó csapatai mellett a külföldi sztárfellépők is gazdag műfaji sokszínűséget képviselnek.

Elektronikus zene

Hiphop és R&B Akonnak köszönhetően, rock, hardcore és ír punk az Ignite és a The Rumjacks jóvoltából és partyhangulat a Scooter koncertjén – idén is minden zenei ízlésre gondoltak a rendezők, ráadásul a külföldi előadók sora ezzel még nem is ért véget. „Nemzetközileg elismert dj-k fogják felpörgetni a nagyerdei éjszakákat, a holland R3hab a mainstream elektronikus zene területén nagyon sikeres, pénteken a Continental Nagyszínpadon találkozhatunk vele. Sigma pedig azok közé a drum and bass dj-k közé tartozik, aki nagyon sokak számára befogadható populáris zenét játszik” – hívja fel a figyelmet az elektronikus zene világszerte ismert képviselőire Süli András, a Campus Fesztivál programigazgatója.

Nem R3hab az egyetlen, aki Hollandiából érkezik, egy szuper indie zenekar, a My Baby is Debrecenbe jön, a Víztoronynál felépített színpadon találkozhatunk majd velük a Campuson. Gitár alapú, törzsi és vudu hatású, dinamikus, pörgős és táncos dalaikkal nagyon népszerűek nem csak Hollandiában, de szerte Európában, csak nyáron hatvan koncertet nyomnak országról országra járva. Különlegessége a zenekarnak, hogy a „szabadság nagykövetei” címet viseli, fellépésüket a holland állam is támogatja.

A július 18. és 22. között zajló Campuson több mint kétszáz koncertet terveznek.

Nem csak muzsika lesz

Az idei fesztiválon a Debreceni Művelődési Központ is bemutatkozik, mint a helyi közösségek együttműködő partnere és a Debreceni Értéktár gondozója. Standjuknál lehetőség nyílik a különféle kézműves technikák megismerésére, mai használati tárgyak és ékszerek készítésére. A „Családi játszóligetben” leszünk megtalálhatóak, a stadion délkeleti oldalán – írja közleményében a Debreceni Művelődési Központ.

Jegyek a Campus Fesztiválra kedvezményesen július 10-ig válthatók elővételben, bővebb információk a Campus Fesztivál honlapján és a rendezvény Facebook-oldalán olvashatók.

