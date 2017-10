A sütőtök tele van vitaminnal

A sütőtök betakarításának ideje a fajtájától is nagymértékben függ, azonban általánosságban elmondható, hogy augusztus közepétől október végéig tart a betakarítása, amikor a növények lombozata már fokozatosan leszárad. Az ültetéstől a termés beéréséig akár 6 hónap is eltelhet. Egy tövön – átlagos körülmények között – 5-6 termés érhet be. Amikor a sütőtök növekedési szakaszának vége, a szárak fássá, és szárazzá válnak. Ha csak nagy erővel tudjuk letépni a tököt, akkor valószínűleg még nem érett meg rendesen.

