A suli legmenőbb diákja szeretnél lenni?

Nincs olyan ember, aki ne gondolkodott volna el azon, hogy milyen is lett volna a legmenőbbnek lenni az osztályban. A kortársak általában azt a diákot tartják sikeresnek, aki jól tanul, talpraesett, határozott, jó a problémamegoldó képessége és szoros baráti kapcsolatai vannak. Aki menő, az népszerű, sok embert ismer, „jó a dumája”, divatosan öltözködik, sok követője van az Instagramon, sok lájkot kap a képeire a Facebookon. Körükben gyakori az extremitás, a magamutogatás. A menőség a proszociális vonások mellett antiszociális viselkedéssel is együtt járhat, például pletykálással vagy a kevésbé menők kirekesztésével, terrorizálásával. Lindák Linda pszichológustól megtudhattuk, hogy a vagány fiataloknak a nagy ismerősi kör ellenére nem mindig vannak igazi barátaik, mély személyes kapcsolataik.

Alacsony önértékelés

– Viszonylag új kategóriát jelentenek népszerűség tekintetében az influencerek, a közösségi média sztárjai, akik fiatal koruk ellenére befolyásolják gondolatainkat, szokásainkat, véleményvezérré válnak. Az influencerek sikerüket annak köszönhetik, hogy korban közel állnak követőikhez, hitelesek, őszinték, közvetlenek, állandóan jelen vannak és a fiatalokat érintő, érdeklő témákkal foglalkoznak – kezdte a tájékoztatást a szakember, akitől többek között a továbbiakban azt is megtudhatjuk, hogy mennyire is változtathatja meg a hirtelen jött hírnév egy diák életét.

A szülő sikervágya?

Mint tudjuk, a sikert több oldalról is megközelíthetjük, hatásairól ódákat zenghetnénk. Lehet pozitív hatása, növelheti az önbizalmat vagy negatív, ha az önteltséget, beképzeltséget fokozza. A család hozzáállása is nagyon különböző lehet, vannak, akik az egész család életét alárendelik a sikeres gyereknek, akár a menedzselését is átveszik. Fontos ügyelni arra, hogy szülőként ne a saját vágyainkat akarjuk kiélni a gyermekünk sikerében. – A hirtelen sztárrá vált fiatalok kiszolgáltatottá válhatnak a szülő sikervágyának, médiának, menedzsereknek és ezzel szemben nincsenek meg a helyes megküzdési stratégiáik. A népszerűség növekedésével nő az egyén feszültségi szintje, hiszen meg kell felelnie az feltételeknek. Ma a média túlzott elvárásokat támaszt a külső megjelenéssel szemben. Ha a fiatalnak alacsony az önértékelése, ez akár testképzavarhoz is vezethet. A sztárok körében elterjedt az étkezési zavar, főleg a bulímia, de akár az anorexia is. Gyakori a fiatal, sokszor még gyerek sztárok „túlszexualizálása”. A felnőttnek látszó kislányok azonban agyban még gyerekek, nem értik azt a szerepet, amit játszaniuk kell. Zaklatás, erőszak áldozatává is válhatnak, hiszen olyan környezetbe kerülnek, ami korban nem hozzájuk illő. A sikeres fiatal irigységet, ellenségességet is kiválthat, főleg, ha azt látják, hogy fejébe szállt a dicsőség, vagy nem érdemli meg a sikert. Ha „megbotlik”, valami rosszat csinál, sokkal keményebben ítélik meg, mint az átlagembert – fejtette ki gondolatait a szakember.

Elérhetetlen ideálok

Ma bárki lehet sikeres, népszerű, nem kell hozzá tehetségesnek lennie. Manapság sok nárcisztikus fiatal kerülhet reflektorfénybe. Ezek a szorongó, alacsony önértékelésű emberek másoktól, a közönségtől várják önbecsülésük, önértékelésük megerősítését. A sztárság kezelése felnőttként is nehéz, nemhogy gyerekként. Tulajdonképpen kimarad egy szakasz az életükből, nem élhetik meg igazán gyerekkorukat. Kis felnőttként kezelik őket, pedig nincsenek meg a helyzet kezeléséhez szükséges képességeik. Nagyon nagy a körülöttük lévő felnőttek felelőssége, nekik kellene megvédeniük a fiatalt ettől az álságos világtól. – A celebek manapság a médiában élik az életüket. Szinte kötelező az online jelenlét. Posztolják, hogy mit esznek, mit vettek fel, hová mennek. Mivel szinte kizárólag tökéletes képeket tesznek ki magukról, ezzel félrevezetik rajongóikat. A rajongót sem igazán a celeb személyisége érdekli, hanem az életstílusa és az általa képviselt értékek. A nagy pörgést, a sikert nem könnyű elviselni. Mivel napjainkban a sztárok jönnek-mennek, viszonylag rövid idő alatt próbálnak minél nagyobb hasznot húzni az ismertségükből. Sokat dolgoznak, szerepelnek, a pihenésre viszont nem szánnak időt. Drogokkal próbálják bírni a tempót és alkohollal oldani a szorongást, stresszt. Attól, hogy valaki sikeres, még lehet alacsony az önértékelése. Elérhetetlen ideáloknak akar megfelelni – ez könnyen sodorhatja a függőségek felé. Mivel a sikert gyakran nem tudják befolyásolni, úgy érzik, nem ők irányítják a sorsukat. Ha rendszeresen az események kontrollálhatatlanságát élik meg, az depresszióhoz vezethet. A siker csúcsán ritkák az igazi barátok. A magány érzésének tompítására is jó a drog és az alkohol. Másrészt a rossz hírnév is hírnév, ezért sokan botrányaikkal próbálják meg felhívni magukra a figyelmet – tette hozzá Lindák Linda.

Kiközösítés, bántalmazás

Önmagában az iskolai népszerűség nem biztos, hogy negatív hatással bír, hiszen alapvetően jó dologról van szó. A diák számára fontos, hogy beilleszkedjen a közösségbe és elfogadják társai, ez növeli az önértékelését. Arra viszont érdemes felhívni a fiatalok figyelmét, hogy nem a népszerűségük, társas helyzetük határozza meg azt, hogy milyen emberek, mennyire értékesek valójában. – Amire fokozottan oda kell figyelni, az a népszerűséggel együtt járó negatív viselkedés, a kiközösítés és a bántalmazás. A tanárok és a szülők odafigyelése sokat segíthet abban, hogy a menő diákok ne élhessenek vissza a közösségben elfoglalt szerepükkel. Komolyan foglalkozni azzal kell, ha egy tinédzser sztárrá válik. Ugyanis még nincs kiforrott személyisége, önismerete. 12-14 évesen még az a normális, ha próbálgatja, hogy milyennek is kellene lennie. Még neki is ideálokra, példaképekre van szüksége, amikor hirtelen maga is azzá válik. Ha a szülők nem tudják megvédeni, személyisége torzulhat – tudhattuk meg a pszichológustól.

