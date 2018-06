A strandon is divatosan

Hatalmas, fánk alakú úszógumi, merész trikini vagy akár egy klasszikus, nagy karimás szalmakalap – bár számtalanszor megnéztük őket és felírtuk a kívánságlistánkra, végül sosem próbáltuk ki, és utána irigykedve figyeltük a strandolókat. Még nem késő beszerezni az idei nyár legnagyobb trendjeit: a Women’secret most segít nekünk, hogy mit vigyünk magunkkal a vízpartra!

Kell a szalmatáska

A kistáskánkba nem fér semmi, a bőr nem homok-kompatibilis, az ezer éves, lyukas hátizsákot pedig legszívesebben a szekrény mélyén felejtenénk… Épp ezért tökéletes választás lehet egy szalmatáska, amibe könnyen pakolhatunk, ráadásul a praktikussága mellett idén az egyik legmenőbb kiegészítő. Rengeteg izgalmas variációval találkozhatunk a boltokban, kezdve a bojtokkal díszített verzióktól egészen a színes csíkokkal, szalagokkal dekorált darabokig. Válasszunk hozzá egy trendi szalmakalapot, így nemcsak tökéletes harmóniában lesz a szettünk, de védelmet is nyújt a napsugárzástól.

Vagány fürdőruha

Mindig is érdekelt, hogyan állna egy vagány fürdőruha? Ha eddig nem is volt hozzá bátorságunk, idén itt az idő, hogy beszerezzünk egy trendi trikinit vagy egyberészes fazont! Töröljük ki az ­emlékezetünkből a gyerekkori úszódressz képét, hiszen ma már számtalan izgalmas fazon közül válogathatunk, legyen szó gyűrűvel összefogott, fodros vagy akár aszimmetrikus fürdőruhákról. Ráadásul ezek nem csak a vízparton praktikusak, hiszen akár egy városi sétára is remek választás lehet farmer rövidnadrággal, bodyként viselve.

Az idén is menő overál

Harmincöt fok, forró macskakövek és eltévedés a szűk utcákon… Nem csak az a kérdés, hogy mit viseljünk a strandon, hanem hogy mit vegyünk fel az odáig vezető útra. Ehhez tökéletes választás lehet egy rövidnadrágos overál, ami nem csak jól néz ki, de a hosszabb és kimerítőbb sétákon is praktikus és kényelmes viselet – ráadásul felvehetjük alá a fürdőruhát is. Az sem baj, ha a nap nem ér véget a strandon, hiszen ebben bátran folytathatjuk az estét egy hangulatos, vízparti buliban.

Trendi úszómatrac

Unikornis, hattyú vagy egy hatalmas, cukros fánk… Bár már rég magunk mögött hagytuk a gyerekkort, ki tudna ellenállni egy hatalmas és vidám úszómatracnak? Válasszuk ki a kedvenc formánkat és csobbanjunk bele a vízbe egy hűsítő limonádé vagy koktél kíséretében! Így biztosan felejthetetlen lesz a nyaralás…

