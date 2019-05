A strandfürdőben majálisoztak a polgáriak

A tizenharmadik alkalommal megtartott fesztiválra már kora reggel megérkeztek a horgász- és a főzőversenyek résztvevői, és elfoglalták helyüket a strandfürdő területén.

A helyi egyesületek sátraiban is elkezdődött a készülődés. A szokásos programok sorában délelőtt aszfaltrajzverseny szerepelt a gyermekek számára, és a kisgyerekes családoknak egész napos szórakozást nyújtott a Bazsarózsa népi játszópark. Nagy részvételi kedv jellemezte a „Polgár Város Vándorkupája” labdarúgótornát is. Voltak egészségügyi szűrővizsgálatok és váradás is.

A délutáni kulturális programok keretében a Polgári Tiszavirág Citerazenekar és Újvári Marika nóta- és operetténekes teremtett az ebédhez a jó hangulatot. Ezt követően a városban működő művészeti csoportok, a Polgári Mazsorett és Táncegyüttes és a Polgári Roma Hagyományőrző Zene és Tánc Egyesület műsorát láthatták, majd a FUKU-DO Sportegyesület látványos karate bemutatója következett.

Az esti órák jó hangulatáról Kollányi Zsuzsi énekesnő és Rácz Gergő énekes gondoskodott. A két fellépés közötti időben pedig a délelőtti versenyek eredményhirdetése, valamint a mindig nagy érdeklődést kiváltó tombolasorsolás történt meg.

