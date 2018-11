A sport és a művészet határvonalán

Testmozgás, kikapcsolódás, önkifejezés, művészet. Mindezekben megtalálhatja a számításait mindenki, aki táncolni kezd. A fiataloktól kezdve egészen az idős korosztályig, amatőrtől a profiig. De vajon mi lehet a tánc népszerűségének titka? Talán az öröm, az energia vagy a jó hangulat? A Napló Gyöngyösi Mariann Nívódíjas táncost kérdezte a témával kapcsolatban.

– Egészen kiskorom óta foglalkozom a tánccal, három évesen kezdtem el. Klasszikus balettel indítottam, utána minden más stílusba is belekóstoltam. Édesapám, Gyöngyösi Sándor táncpedagógus, általa könnyebb volt belecsöppennem a táncos világba. A társastáncon keresztül megtanított mindent nekem, így folytattam tovább tanulmányaimat egy budapesti főiskolán – mondta el érdeklődésünkre Mariann.

Minden nap új erővel

Gyöngyösi Mariann kétszeres Európa-bajnok azt is elmesélte nekünk, hogy mi az, ami inspirálja őt egy új koreográfia kitalálásában, valamint arról is beszélt, hogyan bírja ezt a nagy pörgést.

– Akik hozzám járnak táncolni, különböző óratípusokból választhatnak, jelenleg a fő stílus az a hiphop és az utcai tánc, melyek street dance jellegűek. A hiphopon belül rengeteg stílus van, amiket én egyedi módon, külön tanítok meg a diákoknak. Így szerintem sokkal jobban meg tudják találni önmagukat, valamint a hozzájuk közelebb álló táncfajtát. Nagy öröm, hogy már több táncosom nyert országos bajnokságot, továbbá junior és felnőtt kategóriákban is szép eredményeket értek el – mondta büszkén a koreográfus.

– Nagyon szeretem ezt a fajta pörgést, a gyerekek nap, mint nap motiválnak engem. Minden csoportom teli van energiával, főleg úgy, hogy általában iskola után jönnek el hozzám, azt várva, hogy kitombolhassák magukat. Ez teljes mértékben feltölt, és nem is veszem észre ilyenkor, hogy sok lenne. Persze a versenyszezonban egy kicsit megterhelőbb, de mikor már a gála van, megtérül a sok munka – tette hozzá a koreográfus.

Elmondta, a koreográfiákat az életből meríti, sok olyan dolog történik vele, amit fel tud használni ehhez. Ám a saját tapasztalatait és érzésvilágát is hozzáteszi. Például van egy csoportja, ahol inkább a lelki dolgokkal foglalkoznak, amit főleg a tánc oldaláról megközelítve teszik. – Sőt, legtöbb esetben szimplán egy zene is tud in­s­pirálni – mondta a táncpedagógus.

A tánc szeretete

Mariann hozzátette, hogy önmagában a tánc iránti szeretet sokkal fontosabb, mint maga a tehetség. – A célom már majdnem teljesült, hiszen nekem a táncterápia az, ami a legjobban működik a gyerekek és a felnőttek körében is. Ezzel foglalkozom, és úgy látom, hogy ezeket az embereket nem a versenyzés motiválja, hanem az órának a jellege. Ha minél több fiatal jön hozzám, és elérem azt náluk, hogy szórakozzanak és kizökkenjenek a mindennapokból, már megérte – említette Mariann, aki kifejtette nekünk azt is, mit takar pontosan a táncterápia fogalma. – Ez egy általam kifejlesztett módszer, ahol az órákon nem csak a táncosok fizikai állapotával foglalkozunk, hanem a lelkükkel is. A diákjaimmal nagyon közeli kapcsolatban vagyok, sok mindent megosztanak velem az életükkel kapcsolatban.

Nagyon fontos a mai világban, hogy foglalkozzanak velük, és tartozzanak valahova. Ezt pedig a táncon keresztül könnyű elérni náluk. Mivel imádnak táncolni, a terápiás jelleg már adott a zene és a jókedv által. Emellett az órákon kívül is szervezünk foglalkozásokat. Ezeken a csapatépítő tréningeken a tánccsoportom háromnegyede részt szokott venni. Barátságok alakulnak ki, és nagyon családias a hangulat – fűzte hozzá Gyöngyösi Mariann.

Évek óta táncolnak

A táncórán lehetőségünk volt két ifjú tanítvánnyal is beszélgetni. – Már nyolc éve táncolok, kezdetben csak azért jártam ide, mert nagyon megtetszett ez a táncstílus, és meg akartam tanulni, de mára már az emberek és önmagam fejlesztése miatt vagyok itt. Öröm számomra nap mint nap eljönni ide, és elengedni a hétköznapi gondokat – mondta Jacsmenik Jázmin.

– Már hét éve járok Mariannhoz táncolni. Az évek alatt egy kis család lettünk, és a nehéz, stresszes napokon, ha bejövök ide egyből jobb kedvem lesz. Persze a mozgás is nagyon fontos, de számomra ez inkább a lelki feltöltődésről szól – mesélte Kosik Petra.

– Szilágyi Zsófia –

