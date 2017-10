A spórolás miatt élünk környezettudatosabban

Egy friss kutatás szerint nem az ökológiai lábnyomunkat, sokkal inkább a befizetni való csekkek összegét akarjuk csökkenteni azokkal az energiatakarékos megoldásokkal, amelyekre a hétköznapokban ügyelünk. A Jófogás és a GKI felméréséből kiderült, hogy a babyboom generáció a legrugalmasabb, kiváló példát mutatva így a fiataloknak a közösségi közlekedés és a szelektív szemétgyűjtés terén.

A több mint tízezer internetező válaszára épülő, 2017 nyarán végzett kutatás legfontosabb eredménye, hogy a zöld életmód kialakításában az anyagi lehetőségek, az otthoni körülmények, valamint az ezekből adódó kötöttségek (például az energiatakarékos megoldások igénybe vétele, közlekedési alternatívák megoldhatósága) játszanak leginkább szerepet. Átlagosan három energiatakarékos megoldást használunk a háztartásokban, ezt azonban többnyire spórolás céljából tesszük.

– Jellemzően nálunk is az energiatakarékos használt eszközöket, gépeket keresik a vásárlók, és mivel a spórolás elég fontos motiváció a háztartásokban, ezért a használt cikkek piaca folyamatosan pezseg. A second hand effect ugyanakkor egy ökológiai lábnyomot csökkentő lehetőség, és bizakodásra ad okot, hogy a felhasználók 20-25 százalékát motiválja, hogy ezzel valamelyest hozzájárul a környezet fenntarthatóságához – mondta el Palocsay Géza, a Jófogás ügyvezetője.

Az apróhirdetési portál nemrégiben annak is utánaszámolt, hogy használtcikk-adásvétellel egy év alatt mennyi károsanyag-kibocsájtástól lehet megóvni a Földet. Az eredmény meglepő: csak tavaly ez 200 ezer tonna szén-dioxid-visszafogást jelentett, ami egyenértékű azzal, mintha mondjuk Budapesten 31 napra leállna a teljes közlekedés. A felhasználók tudatosságát jól mutatja, hogy 60 százalékuk szerint a használtcikk-vásárlás része a környezettudatos életmódnak, 20 százalékuk pedig kimondottan a fenntarthatóság miatt vásárol second hand termékeket, vagy éppen adja el a saját, már nem használt darabjait.

A környezettudatos közlekedés kialakulásához az internetezők 78 százalékának véleménye szerint az is nagymértékben hozzájárulna, ha a mindennapokban kevesebben ülnének autóba, ennek ellenére az aktív internetezők közel fele rendszeresen használja négykerekű járművét, ráadásul 47 százalékuk egyedül utazik. Az eredményekből tisztán látszik, hogy változtatásra csak akkor vagyunk kaphatók, ha az nincs hatással a kényelmünkre. Ha megengedhetjük magunknak az autós közlekedést, esetleg szüleinkkel is azt szoktuk meg, akkor csak azért, hogy kevésbé szennyezzük a várost, valószínűleg nem fogunk buszra ülni. Bár Budapest jó úton halad afelé, hogy kétkerekes főváros legyen, országosan azért messze állunk attól, hogy biciklis nemzetté váljunk, és ez – a felmérés szerint – nem is igazán fog változni. Az Y és a Z generáció az elkövetkező 3 évben jellemzően többet szeretne majd autóval közlekedni, az X-ek és babyboom szülöttei viszont pont a közösségi közlekedésben látnak potenciált.

A legjobb eredményeket ezen a területen tudjuk felmutatni: a válaszadók 92 százaléka szerint a szelektív hulladékgyűjtés teljes mértékben része a környezettudatos életmódnak, és ezt az apró, de felelősségteljes cselekedetet mindenki magáénak kell, hogy érezze. A szortírozásra a babyboom generáció figyel oda a legjobban, 95 százalékuk két-, vagy akár háromféleképp is válogatja a felgyülemlett szemetet. A válaszadók 80 százaléka kijelölt gyűjtőhelyre viszi használt elemét, 50 százalékuk pedig a tönkrement elektronikai berendezésekkel is így tesz. A Z generáció viszont kétkedik a szelektív gyűjtés erejében.

Összesítésképpen jó hír, hogy az otthonainkban alkalmazott energiatakarékos megoldásoktól, a közlekedési szokásainktól, a használt tárgyak adásvételétől kezdve a hulladékkezelésig átfogóan is nagyon pozitívan vélekedünk a környezetvédelem fontosságáról, ám sajnos – ahogy a felmérésből is kiderül – amint távolodunk a saját mikroszféránktól, a közterületeken, vagy éppen a munkahelyen már nem érezzük annyira a zöld gondolkodás fontosságát.

A megkérdezettek 87 százaléka energiatakarékos izzókat vásárol, 73 százaléka odafigyel arra, hogy a háztartási berendezések a kisfogyasztású kínálatból kerüljenek ki, míg 56 százaléka már hőszigeteléssel is bebiztosította otthonát. Az energiatakarékos megoldások használói hosszú távú megtérülést várnak a döntésüktől, tehát elsősorban ez esetben sem a környezetvédelem a fő vezérlő elv.

Mindössze 3 százalék volt azon válaszadók aránya, akik otthonukban egyetlen energiatakarékos megoldással sem élnek, ennek hátterében pedig anyagi problémák állnak.

