A sorsfordító döntések kapujában

A válás is egyfajta gyászfolyamat, hiszen a feleknek el kell engedniük a múltjuk egy részét, mivel csak akkor tudnak új életet kezdeni. Meg kell barátkozni az eddig ismeretlen élethelyzettel, majd feldolgozni, és újra átgondolni, hogy mire is vágynak, egyáltalán akarnak-e mással lenni a továbbiakban. A szakítás soha nem könnyű, de még nehezebb a megélése akkor, ha a döntés mások sorsára is hatással van, a házasok elhatározásukkal saját gyermekeik életében is törést okozhatnak. A válások száma egy bizonyos kor után egyre csak növekszik. A 2010-es adatok szerint minden negyedik szakítás legalább 20 évnyi házasság után, 40-50 éves kor felett következett be. Az okok között szerepel, hogy a felek elhidegülnek egymástól, ekkor már kirepülnek, vagy kirepülőfélben vannak a gyerekek, a feleknek szembe kell nézni egymással, a kapcsolatukkal, és sokszor sajnos ürességet találnak.

Nem jó irány, ha a másik felet már a felbukkanása után mihamarabb be akarjuk mutatni a gyereknek.” Sárándi Andrea

Jobban ismerik magukat

Sárándi Andrea pszichológus úgy véli, ilyenkor jellemzően még nehezebb újraépíteni az egzisztenciát, ha a szakítással az is borult. Emellett a pártalálás se könnyű sok év kihagyás után.

– Reményre adhat viszont okot ebben a korban, hogy sokszor már jó életszínvonalon vannak a felek, illetve ha felnőttek a gyerekek, akkor nem kell gyerektartást fizetni. A szabadságfok is nagyobb a randizásban, szabadidős tevékenységekben, mint ha otthon lenne 2-3 kiskorú gyermek. Az emberek ilyen korban ráadásul jellemzően őszintébbek, jobban ismerik magukat, jobban meg tudják fogalmazni az igényeiket, és ez sok pozitívumot is hozhat a párkapcsolatok terén – fejtette ki véleményét a pszichológus, aki elmondta azt is, hogy milyen hatással lehet egy család életére, ha a szülők nem szeretnék együtt folytatni tovább az életüket.

Fájó érzelmek

A szakítás természetesen megviseli a feleket, de ugyanúgy kihat a családtagok életére is. A gyermekeket mindenképpen érzékenyen érintheti, ha látják, hogy az eddig megszokott „idill” a szülők döntése miatt a végéhez közeledik. A kamaszok kritikusak, lázadók, és éppen a saját értékrendjüket alakítják, ezért különösen nehezen dolgozhatják fel, ha széthullik a család. Fontos, hogy a szülők mit kommunikálnak a gyermekeiknek egymásról, a másik félről, hiszen azzal a csemeték világnézetét is formálják.

– Sokszor előfordul az a szituáció, amikor egy másik fél felbukkanása miatt történik a válás. Ez általában arra készteti az embert, hogy minél előbb bemutassa a gyerekeknek, bízva abban, hogy hamar megszeretik, hiszen ő is annyira megszerette. Ez azonban nem jó irány. Még ha nagyon kedves, normális személy is az új kapcsolat résztvevője, még ha nagyon rossz volt is a házasság, a gyerekeknek nem könnyű feldolgozni a válást, a világuk szétszakadását. Nekik először meg kell küzdeniük azzal, hogy az ő világuk hogyan borult fel, illetve az elhagyott fél iránt érzett szolidaritással is kezdeniük kell valamit. Ez nagyon zaklatott időszak. Érdemes várni, kivárni, amíg lecsitulnak a fájó érzelmek. Azt mondják, a gyászév fogalma nem véletlen. Egy év kell ahhoz, hogy mindent végigéljünk egyedül is, amit közösen megtapasztaltunk, a karácsonyt, a nyaralást, a születésnapokat, ez a helyzet szerintem a válásra is érvényes. Ha pedig később alakul ki egy új kapcsolat, azzal is érdemes várni, nem az első szerelem hevében vinni a család elé, hanem egymást jobban megismerni, nem kitenni a családot esetleges újabb változásoknak – hangsúlyozta a szakember.

Létezik egy varázsszó…

A türelem igazi varázsszó, legalábbis abban az esetben, ha arra várunk, hogy az idő elteltével könnyebb legyen az elfogadás. A szülők nem várhatják el, hogy egyik pillanatról a másikra a gyermekek elfogadják új választottjukat, viszont a tinédzserek sem várhatják el szüleiktől, hogy örökre értük és nekik éljenek. Sokszor el kell fogadni a változásokat, akkor is, ha az a mi életünket is gyökerestül felforgatja.

Közös programok

– Legtöbbször az is elég, ha ugyanúgy megmaradnak a külön programok egy ideig, tehát ha néha egyedül is ellátogat az elvált fél az idős szülőkhöz, vagy ha a gyerekekkel ugyanúgy csinál új társ nélküli külön programot, mint addig. Ha marad a kapcsolat, az idő igazolni fogja őket, a többiek is megszokják az új felállást, és szépen lassan ki lehet alakítani egy új egyensúlyt. Ami persze nem lesz olyan, mint régen, senki ne várja el, hogy a volt férje vagy felesége ugyanúgy részt akarjon venni a közös programokban, amikor ott van a jelenlegi társ is, az mindenkinek szíve joga, hogy nemet mondhasson. Viszont a nagyobb eseményeken (diplomaosztó, ballagás, esküvő) a gyerekek érdekében jó lenne elviselni egymást, ne kelljen attól félni az ártatlan áldozatoknak, hogy konfliktusok robbanhatnak ki, vagy hogy sértetten üli végig az eseményt, esetleg el se megy az egyik szülő – fűzte hozzá Sárándi Andrea.

Felelősség és megpróbáltatások sora

Nyilvánvalóan mindenki tisztában van vele, hogy a szülők problémája, az a gyermekek gondja is egyben, ami egyfajta teherként jelenik meg az életükben.

Sajnos a válás igen gyakori, ezért muszáj a megküzdő kapacitást növelni, elviselni a terhet, ha így hozza a sors. A gyerekektől és az idős szülőktől sem lehet elvárni, hogy azonnal együtt érzőek legyenek, a saját életéért minden felnőttnek vállalnia kell a felelősséget, és megpróbálni nem a gyerekre hárítani azt.

– Szülőként fontos szerepünk, hogy segítsünk gyermekünknek abban, minél kisebb töréssel vészelje át a válás időszakát. Ehhez saját magunkat is rendbe kell tenni, igyekezni egy megfelelő egyensúlyt találni, kiadni az érzelmeinket a megfelelő helyeken, nem a gyereket elárasztani vele, hanem barátoktól, esetleg szakembertől segítséget kérni. Ha magunkat valamennyire rendbe tettük, tudunk foglalkozni mással. Kedvenc hasonlatom, hogy először a felnőttnek kell felvenni az oxigénmaszkot, ha zuhan a repülő, utána tud csak segíteni a gyerekeknek – mondta végezetül a pszichológus.

