A sorozatok is sokakat megihletnek

A Bence (1523 gyermek) és a Hanna (1475 gyermek) név lett a legnépszerűbb a tavaly született gyermekek utóneveire vonatkozóan, derül ki a Belügyminisztérium által közzétett statisztikából. A második leggyakoribb név a fiúk között a Máté, ez a név továbbra is népszerű, tavaly 1336 gyerek kapta első utónévként. A harmadik helyen azonban változás történt, a korábban népszerű Levente helyét a Dominik vette át, múlt évben 1188 kisfiút anyakönyveztek így. A top 10 fiúnév közt a Marcell, Levente, Noel, Ádám, Dániel, Milán és Dávid nevek szerepelnek. A lánygyermekeket illetően 2017-ben az Anna név volt a második leggyakoribb, tavaly a Zoé átvette a második helyet, 2018-ban 1122 kislány kapta ezt a nevet, míg Annának csak 1090 gyereket anyakönyveztek. A top 10-be „bejutottak még” az Emma, Luca, Léna, Zsófia, Boglárka, Jázmin, Lili nevű gyermekek is. A Belügyminisztérium statisztikája rámutat arra is, hogy még mindig Lászlóból, Istvánból, Józsefből, valamint Máriából, Erzsébetből és Katalinból élnek a legtöbben hazánkban. Azonban különleges és talán meghökkentő nevekből sincs hiány; ezekről az MTA Nyelvtudományi Intézete dönt.

Negyedét fogadják el

Balu, Szenilla, Póni, Szöcske, Napfi, Öcsi, Leány, Pink és Táblácskavirág – csupán néhány javaslat azok közül, melyekkel megkeresték már az MTA Nyelvtudományi Intézetét, a születendő gyermekek keresztneveit illetően – mondta el a Napló érdeklődésére Raátz Judit, az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Gyakoriak még az idegen írásmódú nevek – például az Oliwer, Maya, Yara, Aylin és Beatrice –, valamint a túlságosan becéző alakok, mint a Borsi, Misi, Berci, Pisti vagy Zsöbe. Illetve a nevek összevonásából – Solya, Belladél – keletkezett alakok is. – Mi megkapjuk a kérelmet a Miniszterelnökségről, és az intézetben az Utónévbizottság a jogszabályok, illetve a honlapon olvasható alapelvek szerint javasolja vagy nem javasolja a nevet bejegyzésre – mondta Raátz Judit, hozzátéve, az idegen írásmódú nevek, illetve azok, amelyek nem utónevek, mind kiesnek a rostán. Átlagosan 400-500 kérelmet kap az intézet évente, s ennek csak a negyedét fogadják el. A különleges nevek kapcsán rákérdeztünk a Radiátor javaslatra is (egyes cikkekben olvasható, hogy érkezett kérelem ennek bejegyzésére is), azonban Raátz Judit hangsúlyozta, ezt a nevet soha nem kérte senki, csupán „városi legenda.”

Amar, Néle, Timó

Legutóbb a Szohélia (perzsa), Néle (a Kornélia alakváltozata), Lóisz (görög eredetű név jelentése jobb, kellemesebb, tetszetősebb) és Brianna (a kelta eredetű ír Brian férfinév női párja, jelentése szilárd, erős) neveket jegyezték be női utónévként, míg a férfinévként az Amar (arab eredetű, jelentése halhatatlan), Ildár (a török és perzsa eredetű név jelentése: nemzeten belül, a nemzetek kapuja), Timó (a Timóteus, Timót név rövidült alakváltozata, amely igen népszerű és gyakori a német, holland nyelvterületeken) és Őze (a név régi, egyelemű személynév, amely ma családnévként is előfordul) választható.

A Denerisz is népszerű

Természetesen a népszerű sorozatok is bőven adnak ötleteket a leendő szülőknek, így Szulejmán, Hatidzse, Snjezana és Kuzely javaslatokkal is felkeresték már az intézetet. A Trónok harca ismert női karaktere, Denerisz is népszerű. A Csillagok háborújából az Amidala és Anakin, a Gyűrűk urából pedig az Árven viszi a prímet az ajánlások között.

A MTA Nyelvtudományi Intézetének honlapján havonta frissül az a lista, mely az anyakönyvi bejegyzésre alkalmasnak minősített utónevek jegyzékét foglalja magába. Talán nem gondolnánk, de már ezen elég régóta olyan nevek is helyet kaptak, mint az Eufémia, Evetke, Szederke (női) vagy a Bennó, Cézár és Napóleon (férfi).

VK

VISSZA A KEZDŐOLDALRA