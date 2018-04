A Sopron elnapolta a DEAC bentmaradását

Jól kezdte a mérkőzést a DEAC, Armwood vezérletével három perc után 10-3-as debreceni vezetést mutatott az eredményjelző, Sabáli Balázs rögtön magához is hívta övéit. A héten kisebb sérülést összeszedő Watkins kosarával zárkóztak a hazaiak, sőt, El-Amin kettő plusz egyes akciójával már csak kettő volt közte. Jahmal Jones percei következtek, az amerikai hátvéd kevesebb, mint egy perc alatt szerzett öt pontjával tartotta előnyét a cívisvárosi alakulat. A negyed hajrájában hosszú kihagyás után újra pályára lépett Farkas Attila, első kosarára alig egy percet kellett várni. Az idő közben belelendülő vendéglátók a negyed utolsó percére Duvnjak büntetőivel a vezetést is átvették, de a padról beszálló Velkey János két kosarával minimális hajdúsági előnnyel zárult a játékrész.

A Sopronnál is jól szálltak be a cserék, Tóth Gergely négy pontjával hamar visszavették a vezetést. A folytatásban sem találta a ritmust a Berényi-csapat, egy 8-1-es rohanás után ki is kérte egyperces szünetét a vezetőedző (30-24). Ivan Lilov fújt ébresztőt társainak egy hármas formájában, a 3-5 egységnyi különbség pedig állandósult. A nagyszünethez közeledve a már ekkor dupla-duplánál járó Watkins vezetésével újra ritmust tudott váltani az SKC, melyet a DEAC nem nagyon tudott lereagálni. Hatalmas taktikai csata folyt az edzők között, a védekezésváltások mellett mindkét tréner alacsony szerkezetre váltott. A pókerjátszmából Molnár Andrásék jöttek ki jobban, de így is hárompontos hazai vezetéssel mehettek pihenőre a felek.

Lemásolta az első félidő elejét a két csapat, a DEAC egy 10-3-as rohanással átvette a vezetést, menetrendszerűen jött a hazai időkérés. Jones elképesztően hatékony volt az este folyamán, míg Armwood kihasználva a kettőzött figyelmet, ezúttal előkészítésben is jeleskedett. A harmadik negyed sem volt éppen a védekezés magas iskolájának nevezhető, többször is elléphettek volna a hajdúságiak, de a figyelmetlenségeknek köszönhetően végig lőtávolon belül maradt az SKC. A negyedről sokat elárul, hogy egyik gárda sem tudott „bónuszba” kerülni, a hazaiak négy, míg a hajdúságiak összesen két faultot ütöttek.

A záró felvonás Henderson hármasával indult, így hosszú idő után újra a soproniak vezettek (66-65), ráadásul Velkey megkapta ötödik személyi hibáját. Armwood a következő támadásban egy zsákolással jelezte, bizony ő ma lezárná a bentmaradás kérdését, de a Sopront ez sem törte meg. Mindkét együttes jóval agresszívabb volt hátul, a nagy adok-kapokból Mészáros Mátéék jöttek ki jobban, Parker triplája után elléptek hat ponttal (74-68). Hiába Bognár Kristóf kettő plusz egyes akciója, nem tudott ritmust fogni a DEAC, okos játékkal megtartotta előnyét a Sopron, és megérdemelt győzelmet aratott. Debreceni oldalról egyedüli pozitívum lehet, hogy az egymás elleni eredményből ők jönnek ki győztesen, így a Sopron már biztosan nem hozhatja be őket. Szombaton Berényi Sándor tanítványai újra megpróbálhatják kivívni a bentmaradást, a Jászberényt legyőző MAFC ellen bebiztosíthatják jövőévi tagságukat.

– Erdei Ádám | deacbasket.hu –

A tények

Sopron KC – DEAC 91-84 (22-23, 24-20, 17-22, 28-19)

SKC: PARKER 17/9, El-Amin 15, Takács 1, HENDERSON 21/6, Watkins 11 cserék: DUVNJAK 14, Mészáros 6, Tóth 6, Bagó -.

DEAC: JONES 24/9, Martinics 8, Lilov 13/9, Bognár 6, ARMWOOD 17/3 cserék: Velkey 4, Farkas 4, Molnár 8, Kósa -.

Berényi Sándor: Nem játszottunk jól, de nagyot harcoltak a srácok. A második félidőben többször is megléphettünk volna, de sajnos nem sikerült, sok fájó büntető bentmaradt. Ellenfelünk a végjátékban sok nehéz dobást is értékesített, és higgadtak tudtak maradni, így végül megérdemelt győzelmet arattak. Szombaton szeretnénk legyőzni a MAFC-ot, és az utolsó fordulótól függetlenül lezárni a bentmaradás kérdését.

