A Sony robotkutyája lehet 2018 legcukibb kütyüje

A vadonatúj Aibo a napokban zajló CES elektronikai expón mutatkozott be a látogatóknak, így a Mashable stábjának is. A modell jobban artikulál elődjénél, a modernebb mesterséges intelligenciának köszönhetően okosabb és hangparancsokkal is utasítható. Az óriási, hipnotikus LED-szemet már meg sem említjük.

Más Aibo-kutyusokkal, sőt, emberekkel is képes kommunikálni; az orrába szerelt kamerának köszönhetően meg tudja különböztetni egymástól az arcokat is. A Sony szerint a robotháziállat más-más emberek közeledésére eltérően fog reagálni.

A mesterséges intelligenciája felhőbe küldi majd az adatokat, ezért a szolgáltatásért havi 25 dolláros díjat kell majd fizetniük a felhasználóknak.

A bemutató sajtótájékoztatót követően a jelen lévő újságíróknak sikerült egy kicsit közelebbről is megismerkedniük vele. Itt több hiba is becsúszott a gépezetbe: Aibónak nem mindig sikerült válaszolnia a gazdája parancsára, illetve a labda visszahozása sem ment simán.

Az akkumulátora egy töltéssel nagyjából 2 órát bír ki. És, hogy megéri-e a 2000 dolláros (valamivel több, mint félmillió forintos) vételárat? Majd az idő eldönti.

